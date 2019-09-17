خاص خبر في الجول – بيراميدز أم الجونة؟ رغبة حمدي تحسم وجهته المقبلة

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 - 19:46

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الترسانة

دخل بيراميدز على خط التفاوض للحصول على أحمد حمدي لاعب وسط الأهلي، لينافس الجونة على خدمات اللاعب.

وتواجد ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز في النادي الأهلي للتفاوض حول الحصول على اللاعب الذي يريد الجونة وجوده معه في الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي سيحتكم لرغبة اللاعب في تحديد مصيره في الموسم المقبل.

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وشارك حمدي لاعب الوسط في 14 مباراة مع الجونة في الموسم الماضي وسجل هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.

وخرج اللاعب من قائمة الأهلي في معظم مباريات النصف الأول من الموسم الماضي مما اضطره للبحث عن فرصة للمشاركة.

واستعار الجونة 6 لاعبين من الأهلي هم باسم علي وعمر رضوان وعمرو السعداوي وأكرم توفيق ومحمود الجزار وأحمد ياسر وانتدب 3 آخرين كانوا يرتدون القميص الأحمر هم إسلام محارب وعمرو بركات ومحمد نجيب.

أما بيراميدز فضم من لاعبي الأهلي السابقين أحمد حمودي، كانتقال حر.

وإذا انتقل حمدي من الأعلى إلى بيراميدز سيكون أول لاعب ينتقل بشكل مباشر في هذا الاتجاه، بعدما انتقل محمد مجدي "أفشة" من بيراميدز إلى الأهلي.

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