اتفق نادي الجونة مع فريق الأهلي على انتداب أحمد حمدي مجددا وتتبقى موافقة اللاعب وفقا لما علمه FilGoal.com.

أحمد حمدي النادي : الأهلي الأهلي

وطلب الأهلي من نادر شوقي، مدير شركة 11 التي تدير فريق الجونة، إقناع حمدي (21 عاما) بالانتقال إلى الأخير بعدما لعب له في النصف الثاني من الموسم الماضي.

ولا تزال المفاوضات جارية بين الناديين ولم يتفقا بعد هل يرحل اللاعب معارا أم ينتقل بشكل نهائي للجونة.

وشارك حمدي لاعب الوسط في 14 مباراة مع الجونة في الموسم الماضي وسجل هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.

وخرج اللاعب من قائمة الأهلي في معظم مباريات النصف الأول من الموسم الماضي مما اضطره للبحث عن فرصة للمشاركة.

واستعار الجونة 6 لاعبين من الأهلي هم باسم علي وعمر رضوان وعمرو السعداوي وأكرم توفيق ومحمود الجزار وأحمد ياسر وانتدب 3 آخرين كانوا يرتدون القميص الأحمر هم إسلام محارب وعمرو بركات ومحمد نجيب.

ويستهل الجونة مشواره في الموسم الجديد من الدوري بمواجهة ضيفه الإسماعيلي يوم السبت.

ويقود الجونة المدرب الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش الذي تولى المهمة خلفا لحمادة صدقي الذي قاد النادي في الموسم الماضي.

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