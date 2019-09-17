أوضح أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لفريق مصر للمقاصة أنه رفض من قبل تولى منصب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي لأسباب مادية.

وقال ميدو لـFilGoal.com: "عرض علي تولي قيادة منتخب مصر الأوليمبي قبل أن يبدأ شوقي غريب رحلته مع الفريق، والعرض كان من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق".

وأضاف "لا يصح أن يتقاضى المدير الفني لمنتخب مصر الأول مبلغ 140 ألف دولار، فيما يعرض على نظيره في المنتخب الأوليمبي مبلغ 10 الاف دولار كراتب".

وتساءل "من يقبل هذه العروض المادية القليلة من المدربين الذين يعملون باستمرار؟".

وواصل "المدرب الذي لا يعمل مع الأندية باستمرار هو من يتوجه لإدارة منتخبات الشباب والناشئين".

شاهد تصريحات ميدو مع FilGoal.com

طالع أيضا

تخفيض عقوبة نيمار في دوري الأبطال

الزمالك يطرح تذاكر مبارياته عبر تذكرتي

الغندور: السوبر قد يديره مصري

خالد جلال: الزمالك أقرب للسوبر من الأهلي

مواعيد مباريات الثلاثاء

مدرب الزمالك الأسبق: طلبت ضم أنتوي