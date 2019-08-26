كشف مصدر داخل الإسماعيلي أن النادي مهتم بالتعاقد مع ظهير الأهلي الأيسر حسين السيد.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "في ظل حاجتنا للتعاقد مع ظهير أيسر، فنحن مهتمون بضم حسين السيد سواء نهائيا أو عن طريق الإعارة".

وأوضح المصدر أن حسين السيد يعد الخيار الثاني للدراويش بعد ظهير سموحة محمود معاذ، الذي أتم الإسماعيلي اتفاقه معه قبل أن ينهي اتفاقه مع سموحة. (طالع التفاصيل)

وفي نفس الإطار، قال المصدر إن النادي رفض ضم محمد شريف جناح الأهلي – الذي انتقل معارا إلى إنبي – نظرا لتصميم الأهلي على انتقاله معارا وليس الانتقال النهائي.

حسين السيد من ناشئي الأهلي، وانتقل في 2011 إلى مصر للمقاصة قبل أن يعود في 2014 إلى الأحمر.

وقضى السيد الموسم الماضي معارا إلى الاتفاق السعودي حيث لعب 25 مباراة سجل فيهم هدفين وصنع هدفا.

وإجمالا مع الأهلي، لعب حسين السيد 45 مباراة سجل فيهم 4 أهداف وصنع 6 أهداف.

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