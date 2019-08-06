الأهلي يكشف حقيقة عدم قيد جيرالدو في القائمة الإفريقية

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقة عدم قيد الأنجولي جيرالدو دا كوستا في قائمة الفريق الإفريقية.

وأكد عبد الحفيظ، في تصريحات صحفية، أن جيرالدو، لاعب الفريق الأول، تم قيده في القائمة الإفريقية للفريق ضمن الـ26 لاعبًا، الذين أرسلهم الأهلي إلى الاتحاد الإفريقي في موعد القيد المحدد.

وأضاف مدير الكرة، أن ما تردد عن عدم قيد جيرالدو كلام عارٍ من الصحة، وهدفه إثارة البلبلة قبل بدء مشوار الأهلي الإفريقي الجديد.

وأشار إلى أن الأمور الفنية والإدارية تسير على ما يرام، بالتنسيق الكامل بين الجهاز الفني ولجنة التخطيط للكرة، ومحمود الخطيب، رئيس النادي والمشرف العام على قطاع الكرة.

وأتم "الكل يقوم بدوره على الوجه الأكمل من أجل مصلحة الأهلي وتحقيق طموحات وأهداف أعضاء وجماهير النادي على المستويات كافة".

ويستعد الأهلي لمواجهة اطلع برة من جنوب السودان يوم 11 أغسطس الجاري على ملعب برج العرب في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

وخرج من قائمة الأهلي الإفريقية كل من هشام محمد وأحمد حمودي وإسلام محارب وناصر ماهر ومحمد شريف وأحمد علاء وباسم علي ومؤمن زكريا وأحمد حمدي وحسين السيد وعمار حمدي، إلى جانب الثلاثي المصاب محمد محمود وسعد سمير وكريم وليد "نيدفيد".

وشهدت القائمة تواجد كل صفقات الأهلي التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حتى الآن إذ تواجد محمود متولي ومحمد مجدي "أفشة" وأليو ديانج ورمضان صبحي.

وكان FilGoal.com قد انفرد في وقت سابق بقائمة الأهلي الإفريقية. (طالع التفاصيل)

جيرالدو انضم إلى صفوف الأهلي في يناير الماضي قادما من بريميرو دو أجوستو الأنجولي، ولكنه لم يشارك في دوري الأبطال نظرا لمشاركته السابقة مع الفريق الأنجولي.

وسجل الأنجولي 3 أهداف وصنع 6 خلال 17 مباراة مع الفريق الأحمر بمسابقة الدوري، كان أهمها هدفه القاتل في شباك سموحة بالثواني الأخيرة في الجولة 32.

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