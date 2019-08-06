كاف يغرم الزمالك بسبب سلوك جمهوره في نهائي الكونفدرالية.. ويبرئ لقجع

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يوم الثلاثاء تغريم الزمالك مبلغا قدره 22.5 ألف دولار بسبب استخدام جمهوره لألعاب نارية وأجهزة ليزر وإلقاء زجاجات مياه في الملعب خلال إياب نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي.

وفاز الزمالك على الأخير في ملعب برج العرب بركلات الترجيح في 26 مايو الماضي ليتوج لأول مرة بلقب الكونفدرالية.

وفرض كاف غرامة قدرها 30 ألف دولار على نادي نهضة بركان بسبب سلوك عدائي لبعض مسؤوليه تجاه حكام المباراة وسلوك غير رياضي وعنيف خلال المواجهة نفسها.

وأوقف كاف عمر النمساوي لاعب نهضة بركان 4 مباريات وغرمته 10 آلاف دولار بسبب سلوكه العنيف تجاه الحكم (الإثيوبي باملاك تيسيما) عند تسلم الميداليات الفضية.

وفيما يخص أزمة تيسيما وفوزي لقجع، رئيس الجمعية الملكية المغربية، قال كاف إن الأول كتب في تقريره أن الأخير اعتدى عليه، ومراقب المباراة جوستافو ندونج إيدو كتب في تقريره أن لاعبين ومسؤولين بفريق نهضة بركان واجهوا الحكم ومسؤولين آخرين عن المباراة، لكن بناء على شهادة الشهود والتقارير الرسمية وجدت اللجنة غموضا لذا لا توجد أدلة صلبة لإدانة لقجع.

ولم يتخذ كاف بعد قراره بشأن إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، المباراة التي لم تستكمل في مايو الماضي وتوج على إثرها الترجي التونسي بلقب البطولة على حساب الوداد المغربي.

وألغت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" قرار كاف بإعادة مباراة الإياب بعد قبولها طعون مقدمة من الناديين العربيين.

وحتى الآن الترجي هو بطل المسابقة.

ومنتظر أن يلعب بطل دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك، بطل الكونفدرالية، في 17 أغسطس بكأس السوبر الإفريقي.

ويستعد الزمالك للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا 2019-2020 ويحل ضيفا على ديكادا بطل الصومال في ذهاب دور الـ64 يوم الأحد في مباراة يستضيفها ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

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