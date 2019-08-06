اتحاد الكرة يوضح موقف استاد القاهرة من استضافة السوبر

أوضح الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الثلاثاء أن مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في 18 سبتمبر المقبل لن تقام على استاد القاهرة.

وقال أسامة إسماعيل مدير الإعلام بالاتحاد في بيان رسمي:"لم نحدد ملعبا بعد لإقامة المباراة".

وواصل "لا يمكن إقامة المباراة في استاد القاهرة بسبب خضوع الملعب للصيانة".

ويتواجه قطبا الكرة المصرية في كأس السوبر 2018-2019 قبل يوم من انطلاق الموسم الجديد لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويخضع استاد القاهرة لصيانة حاليا بعد استضافته مباريات كثيرة في كأس إفريقيا 2019 آخرها النهائي بين الجزائر والسنغال.

وطلب الأهلي والزمالك إقامة مبارياتهما في الموسم الجديد على استاد القاهرة.

وسيكون الملعب جاهزا لاستضافة مباريات بعد اكتمال صيانته.

وكشف مصدر في شركة بريزنتيشن لـFilGoal.com أن المباراة يصعب إقامتها خارج مصر. (التفاصيل)

ويستهل الأهلي والزمالك مشوارهما في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة اطلع برة المنتمي لجنوب السودان وديكادا الصومالي على الترتيب.

ويواجه الأهلي فريق اطلع برة في ملعب برج العرب بينما يلعب الزمالك ضد ديكادا في بتروسبورت.

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