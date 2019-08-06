قال مصدر في شركة بريزينتيشن إنه سيكون من الصعب أن تُلعب مباراة السوبر المصري هذا العام خارج مصر، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المصدر قائلا: "من الصعب إقامة مواجهة السوبر المصري خارج مصر هذا العام".

وأضاف "نحاول التنسيق مع السلطات أن نقيم المباراة في مصر وسنستفسر عن إمكانية إقامتها على استاد القاهرة بحضور جماهيري بعد انتهاء الإصلاحات".

الأهلي كان قد حسم لقب الدوري المصري لموسم 2018-2019، في حين أن لقب كأس مصر ينتظر الحسم بعد خوض المؤجلات ومن ثم الدور نصف النهائي في البطولة.

وأقيمت حتى الآن 3 نسخ من السوبر المصري في الإمارات، اثنين بين الأهلي والزمالك وفاز كل فريق ببطولة، فيما جمعت مباراة العام الماضي بين الأهلي والمصري وفاز بها الأول.

وكان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، قد صرح في وقت سابق بأن استاد القاهرة سيكون جاهزا لاستضافة المباريات بعد شهر من الآن. (طالع التفاصيل)

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