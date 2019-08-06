خالد قمر ونور السيد يمددان تعاقدهما مع الاتحاد لموسم إضافي

مدد خالد قمر ونور السيد لاعبا الاتحاد تعاقدهما مع نادي الاتحاد السكندري لموسم إضافي ليستمرا في الفريق حتى 2021.

خالد قمر النادي : الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري

وانتقل قمر (31 عاما) إلى سيد البلد في صيف 2018 قادما من الزمالك.

ولعب قمر لطنطا واتحاد الشرطة قبل أن يرتدي القميص الأبيض للزمالك في 2014 وأعاره الأخير موسما لسموحة وموسما للاتحاد ونصف موسم إلى الإنتاج الحربي.

وشارك قمر في 34 مباراة مع الاتحاد في الموسم الماضي وسجل 17 هدفا وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

وكان قمر الثالث في ترتيب هدافي الموسم الماضي للدوري، سجل 14 هدفا مقابل 15 لمحمود علاء و18 لأحمد علي لاعبي الزمالك والمقاولون العرب على الترتيب. ورحل الأخير عن المقاولون وانتقل إلى بيراميدز.

وسجل قمر إجمالا 54 هدفا في الدوري المصري خلال 184 مباراة شارك بها، وأرسل 17 تمريرة حاسمة.

أما نور السيد انضم للاتحاد في عام 2016 قادما من إنبي وشارك مع الفريق في 94 مباراة سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع 5 آخرين.

وبعد وقت قصير نجح الاتحاد في تمديد تعاقد مدافعه محمود رزق لموسمين إضافيين لينتهي التعاقد الجديد في 2022.

ويستعد الاتحاد للمشاركة في الدوري ومستمر في كأس مصر 2018-2019 إذ يواجه في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة الزمالك ومصر للمقاصة.

ويمثل الاتحاد، مع الإسماعيلي، مصر في البطولة العربية ويواجه العربي الكويتي في دور الـ32.

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