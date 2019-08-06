اقترب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من إصدار القرار الرسمي بشأن تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة القدم المصري خلال الأيام القليلة المقبلة.

وطلب الاتحاد المصري لكرة القدم من نظيره الدولي إرسال لجنة لدراسة الموقف القانوني لاتحاد الكرة بعد استقالة جميع أعضاء الجبلاية عقب خروج منتخب مصر من دور الـ16 لبطولة الأمم الإفريقية مصر 2019.

وينشر لكم FilGoal.com تفاصيل عمل اللجنة التي حضرت إلى مصر والأسماء التي استقرت عليها لإدارة اتحاد الكرة بشكل مؤقت لحين إجراء الانتخابات في 2020.

وصلت لجنة الفيفا المسؤولة عن دراسة موقف اتحاد كرة القدم المصري إلى القاهرة أمس الإثنين، وحرصت على زيارة مشروع الهدف والاتحاد الإفريقي.

وفي مقر الاتحاد الإفريقي اجتمعت لجنة الاتحاد الدولي مع الأسماء المرشحة للانضمام للجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة القدم المصري لحين إجراء الانتخابات.

وأنهت اللجنة مهام عملها وجلساتها مع الأسماء المرشحة لمعرفة سابق خبراتهم في مجال إدارة كرة القدم.

وبعد الانتهاء مع عملها غادرت اللجنة القاهرة وأخبرت اتحاد الكرة بموعد عودتها إلى مصر مرة أخرى أحد أيام 17 أو 18 أغسطس الجاري.

ومن المنتظر أن تعلن لجنة الاتحاد الدولي عن التشكيل الرسمي للجنة المؤقتة إدارة اتحاد الكرة المصري في موعد أقصاه يوم ٢٠ أغسطس الجاري لتتواجد اللجنة لمدة عام في إدارة شئون الجبلاية وحتى الانتهاء من الدورة الأولمبية المقبلة في طوكيو ٢٠٢٠.

وكشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة لـFilGoal.com عن الأسماء الخمسة الذي تم الاستقرار عليهم لإدارة اتحاد الكرة بشكل مؤقت.

وجاءت أسماء اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة القدم كالآتي:

1- عمرو الجنايني.. عضو مجلس إدارة الزمالك السابق.

2- محمد فضل.. نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق والمدير التنفيذي لبطولة الأمم الإفريقية 2019.

3- أحمد عبد الله.. نجم الزمالك الأسبق ومدير لجنة الملاعب في كأس أمم إفريقيا مصر 2019.

4- سحر عبد الحق.. رئيس نادي النصر السابقة والعنصر النسائي في اتحاد الكرة

5- شعبان بسطاوي.. مدير العلاقات العامة في اتحاد الكرة وممثل عن الاتحاد في اللجنة الخماسية المؤقتة.

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