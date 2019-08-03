الزمالك يعلن ملعب مواجهة ديكاداها الصومالي

حدد نادي الزمالك ملعب مواجهة ديكاداها الصومالي في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وتقرر إقامة اللقاء، على ملعب بتروسبورت، في ظل أعمال الصيانة باستاد القاهرة الدولي، وذلك في ذهاب دور 64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم 11 أغسطس الجاري.

وكان الزمالك قد حصل على موافقة نادي ديكاداها الصومالي على خوض مباراة الذهاب للدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا بالقاهرة بدلا من إقامتها بجيبوتي.

الزمالك أعلن في وقت سابق موافقة هيئة استاد القاهرة على استضافة مباريات الفريق المحلية والإفريقية للموسم المقبل.

لكن أعمال الإصلاحات والصيانة الصيفية أجلت تلك الخطوة لحين الانتهاء من تجهيز الملعب التاريخي لقطبي الكرة المصرية.

بينما يلعب الأهلي أمام اطلع برة من جنوب السودان على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

كانت هيئة رئاسة الوزراء المصرية قد نشرت بيانا تنفي فيه غلق استاد القاهرة وجعله قاصرا على استضافة المباريات الدولية فقط. (طالع البيان)

استاد القاهرة استضاف مؤخرا بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر، وكان الملعب الرئيسي للبطولة بعد فترة من الغلق بسبب الصيانة.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولات الدوري، وكأس مصر، ودوري أبطال إفريقيا للموسم الرياضي الجديد 2019/2020.

اختر تشكيل الزمالك أمام منافسه الصومالي:

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