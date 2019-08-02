خاص مصدر مقرب من مرعي لـ في الجول: لم يشترط على الزمالك راتبا قدره مليون دولار

الجمعة، 02 أغسطس 2019 - 21:43

كتب : حامد وجدي

عمرو مرعي

نفى مصدر مقرب من عمرو مرعي لاعب بيراميدز طلب الأخير من الزمالك الحصول على راتب سنوي ضخم مقابل الموافقة على انتقاله معارا إلى الفريق.

وقال المصدر لـFilGoal.com:"المفاوضات بين بيراميدز والزمالك لا تزال مستمرة".

وواصل المصدر الذي رفض ذكر اسمه "ما أثير في وسائل إعلام عن طلبه الحصول على راتب سنوي قدره مليون دولار لا أساس له من الصحة، كيف يطلب ذلك؟ هل هناك لاعب في مصر يتقاضى هذا الأجر؟".

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وكان مصدر في بيراميدز أوضح لـFilGoal.com أن النادي يتفاوض مع الزمالك بشأن إعارة مرعي البالغ عمره 27 عاما. (طالع التفاصيل)

ولم يشارك مرعي في أي مباراة مع بيراميدز منذ انتقاله للفريق في يناير الماضي قادما من النجم الساحلي التونسي.

ولعب مرعي لوادي دجلة والداخلية وإنبي ومثل مصر في مباراة رسمية وحيدة كانت أمام غانا في تصفيات كأس العالم 2018.

وشارك مرعي في 97 مباراة بالدوري المصري وسجل 24 هدفا وأرسل 13 تمريرة حاسمة.

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