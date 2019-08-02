هل بالفعل اقترب وحيد خليلوزيتش من تدريب الزمالك؟ سؤال تردد في أذهان جماهير القلعة البيضاء ومتابعي الكرة المصرية، والآن حصلنا على الإجابة من المدرب البوسني.

تقارير صحفية عديدة ربطت اسم خليلوزيتش مؤخرا بإمكانية تدريب الزمالك، فما صحة ذلك؟

يتحدث خليلوزيتش مع FilGoal.com قائلا: "تدريب الزمالك في الوقت الحالي ليس ممكنا على الإطلاق".

وأضاف "لدي مشاريع أخرى في الوقت الحالي".

وأوضح "المشاريع الأخرى هي عروض أخرى أدرسها الآن".

البوسني صاحب الـ 67 عاما توصل لاتفاق مع نادي نانت الفرنسي لترك منصبه كمدير فني للفريق بعد عام واحد في فرنسا، وفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية في وقت سابق.

موقع Le360 المغربي زعم في وقت سابق اقتراب الاتحاد المغربي لكرة القدم من الوصول لاتفاق مع خليلوزيتش من أجل تدريب المنتخب خلفا لـ هيرفي رينار الذي رحل لمنتخب السعودية. (طالع التفاصيل)

وسبق لـ خليلوزيتش العمل في المغرب، وتولى مسؤولية قيادة الرجاء البيضاوي المغربي.

مسيرة خليلوزيتش حافلة في عالم التدريب فتولى قيادة منتخب كوت ديفوار ومنتخب الجزائر في قارة إفريقيا، ومنتخب اليابان في قارة آسيا.

على مستوى الأندية، درب خليلوزيتش طرابزون سبور التركي ودينامو زغرب الكرواتي واتحاد جدة السعودي، إلى جانب ثلاثي الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان وليل وستاد رين.

وحصد خليلوزيتش 6 ألقاب في مسيرته التدريبة. رفع الدوري المغربي مرتين مع الرجاء إلى جانب دوري أبطال إفريقيا مع الفريق المغربي، حصد الدوري والكأس في كرواتيا مع دينامو زغرب وبطولة الكأس في فرنسا مع باريس سان جيرمان.

مع نانت، قاد خليلوزيتش الفريق الفرنسي في 37 مباراة ونجح في تحقيق الانتصار 17 مرة وتعادل 6 مرات وخسر 14 مرة.

ويبحث الزمالك عن مدير فني أجنبي جديد لتولي قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد رحيل خالد جلال وتعيين طارق يحيى بشكل مؤقت.

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