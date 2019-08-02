كشف الصربي ميلوتين سريديويتفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي رفض الأخير السماح له بالرحيل عن الفريق وتدريب الزمالك.

ميتشو عُرض على مسؤولي الزمالك، وبعد مجموعة من المناقشات أبدى الأخير موافقته على التفاوض مع المدرب الصربي ليتولى تدريب الفريق، ولكن الأمور توقفت، بل وانتهت تماما الآن.

ما السبب؟ هذا ما يكشفه لنا ميتشو.

وقال ميتشو: "نادي أولاندو لم يسمح لي بالرحيل وتدريب الزمالك".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "تحدثت مع كل مسؤولي الزمالك ومن تحدثوا معي واعتذرت لهم وأوضحت لهم موقفي".

وأوضح "أردت تدريب الزمالك ولكن للأسف لن يحدث ذلك الآن ورفض أورلاندو السماح لي بذلك".

وواصل "متبقي سنة في عقدي مع أورلاندو ولن أقدر على فعل أي شيء. ملتزم تماما الآن بعقدي مع الفريق والحياة يجب أن تستمر".

هل عرض الزمالك كان مناسبا لك؟ يُجيب مدرب أورلاندو "ليس مهما الآن الحديث عن العرض لأن الأمور انتهت وسأستمر بشكل طبيعي مع أورلاندو".

وأتم "أعتذر من جديد لـ الزمالك".

صاحب الـ 49 عاما تولى تدريب منتخب أوغندا وكان منافسا شرسا لـ مصر على مقعد التأهل لكأس العالم 2018، إلا أنه رحل بعد ذلك بسبب عدم حصوله على مستحقاته، لينتقل بعدها إلى أورلاندو.

مع أورلاندو، قاد ميتشو الفريق الجنوب إفريقي في 78 مباراة ونجح في الانتصار 37 مرة والتعادل 26 مرة وخسر 15 مرة.

وقاد ميتشو فريقه أورلاندو للعودة من جديد إلى دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي بعد غياب 6 سنوات وبالتحديد منذ خسارة نهائي 2013 من الأهلي.

ويبحث الزمالك عن مدير فني أجنبي جديد لتولي قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد رحيل خالد جلال وتعيين طارق يحيى بشكل مؤقت.

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