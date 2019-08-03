رسميا – إيقاف ميسي 3 أشهر دوليا.. وتغريمه 50 ألف دولار

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم " كونميبول" إيقاف الأسطورة ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين لمدة ثلاثة أشهر بسبب اتهامه لمسؤولي الاتحاد بالفساد.

ميسي وعقب خروج منتخب الأرجنتين أمام البرازيل في كوبا أمريكا الأخيرة، انفجر غاضبا ليتهم مسؤولي الاتحاد بالفساد ويُصرح: "يمهدون البطولة ليتوج بها الفريق المستضيف – البرازيل – ".

تصريحات ليونيل النارية استمرت حتى مع حصد الأرجنتين للميدالية البرونزية، ليصرح: "لم أتواجد لحظة تتويجنا بالميدالية حتى لا أشارك في هذا الفساد".

قنابل مدوية من ميسي والنتيجة الآن إيقافه عن تمثيل منتخب بلاده لمدة 3 أشهر إلى جانب تغريمه 50 ألف دولار.

ويمكن للاتحاد الأرجنتيني الاستئناف على قرار إيقاف ميسي خلال الـ 7 أيام المقبلة، وفقا للبيان الرسمي الذي نشره اتحاد أمريكا الجنوبية.

وفي حالة عدم تغيير الاستئناف من واقع القرار، فأن ميسي لن يشارك في أي مباراة رسمية أو ودية مع منتخب بلاده بداية من الثاني من شهر أغسطس وحتى الثاني من شهر نوفمبر المقبل.

خلال تلك الفترة لن يلعب المنتخب الأرجنتيني أي مباراة رسمية ولكنه سيلعب أكثر من مباراة ودية.

منتخب الأرجنتين سيواجه منتخب تشيلي في الخامس من شهر سبتمبر المقبل، وسيلعب أمام منتخب المكسيك في العاشر من نفس الشهر.

أول مباراة رسمية لمنتخب الأرجنتين ستكون في العام الجديد، أي بعد نهاية إيقاف ميسي، وقتها سيشارك بشكل طبيعي مع التانجو.

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