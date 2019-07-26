رئاسة الوزراء تصدر بيانا حول "الشائعات عن استاد القاهرة"

الجمعة، 26 يوليه 2019 - 15:38

كتب : عبد الرحمن محمد

أحمد المحمدي - مصر - الكونغو الديمقراطية

أصدر مجلس الوزراء المصري، بيانا حول "الشائعات" عن غلق استاد القاهرة.

ونشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري، ينفي فيه غلق استاد القاهرة، وتخصيصه للمحافل الدولية فقط.

وقال منشور صفحة مجلس الوزراء "إغلاق استاد القاهرة واقتصاره على استضافة المباريات الدولية فقط". شائعات

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وأضاف على لسان وزارة الشباب والرياضة "غير صحيح، ونوضح أنه يجرى الآن بعض أعمال الصيانة للاستاد استعدادا لاستضافة مباريات كرة القدم والأنشطة الرياضية".

استاد القاهرة استضاف مؤخرا بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر، وكان الملعب الرئيسي للبطولة بعد فترة طويلة من الغلق بسبب الصيانة.

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