خاص وكيل موليكا لـ في الجول: عرض رسمي وحيد وصل لضم اللاعب.. وهذا موقف مازيمبي

الجمعة، 02 أغسطس 2019 - 21:28

كتب : معتز سيد

جاكسون موليكا - مازيمبي

هل بالفعل دخل الأهلي في مفاوضات قوية مع نادي مازيمبي الكونغولي من أجل التعاقد مع المهاجم جاكسون موليكا؟ سؤال يُجيب عنه وكيل اللاعب.

وخرجت بعض التقارير الصحيفة لتشير إلى اتفاق الأهلي مع مازيمبي على ضم موليكا، فما صحة ذلك؟

وقال التونسي توفيق خالد وكيل موليكا لـ FilGoal.com: "لا. لم تحدث أي مفاوضات رسمية من الأهلي من أجل موليكا".

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وأضاف "رئيس نادي مازيمبي يرفض تماما الاستغناء عن موليكا إلا بعد بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل".

وكشف "عرض رسمي وحيد وصل إلى مازيمبي من أجل موليكا وكان من جانب مارسيليا الفرنسي".

وتابع "مازيمبي رفض عرض مارسيليا ويرفض تماما الاستغناء عن اللاعب في الوقت الحالي".

وأتم "عقد موليكا يمتد حتى 2022 مع مازيمبي والأخير يرفض فكرة رحيله الآن".

موليكا صاحب الـ 20 عاما بدأ مشواره مع الفريق الأول في مازيمبي عام 2017.

ولعب مهاجم الكونغو الديمقراطية 22 مباراة في 2019 ونجح خلالهم في تسجيل 21 هدفا وصناعة 4.

العام الماضي، سجل موليكا 15 هدفا وصنع مرتين خلال ظهوره في 31 مباراة.

واُستبعد موليكا من قائمة منتخب الكونغو الديمقراطية النهائية التي شاركت في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة في مصر.

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