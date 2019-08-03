مع هبوط الطائرة العائدة من الجزائر تقل أبطال إفريقيا كانت الاتصالات لا تتوقف بين إنبي والأهلي من أجل الظفر بذلك اللاعب الموهوب الذي تألق وقاد بلده للتتويج بالكأس القارية.

لكن الانتماء حول وجهته من القلعة الحمراء إلى البيضاء.

أحمد رفعت يحكي عن ذلك اللقاء التلفزيوني الذي غير كل شيء، يكشف ما دار مع كريستيان جروس منذ عام، ويقول إن شائعة في مواقع تواصل اجتماعي وضعت حدا لمشواره مع الزمالك.

يقول اللاعب البالغ عمره 26 عاما:"تألقت في معسكر الزمالك تحت قيادة جروس الذي كان سعيدا بمستواي لكن فوجئت باستبعادي فور عودتنا إلى مصر ووضعي على قائمة الانتظار. طلبت في الدور الأول من الموسم الماضي أن أتدرب مع فريق الناشئين لأحافظ على لياقتي البدنية. لعبت مع مؤمن سليمان ومحمد حلمي ومحمد صلاح وأوجوستو إيناسيو الذي فترته كانت الأفضل لي مع الفريق، مع الأخير كنت أنا وعلي جبر وطارق حامد الأكثر مشاركة في المباريات".

موسم 2016-2017 كان الأبرز لرفعت مع الزمالك، شارك في 18 مباراة وسجل 4 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين، لكن تغير كل شيء بعد رحيل البرتغالي إيناسيو وبداية الموسم الجديد.

يكمل رفعت "ثم جاء لاعبون أجانب وظهرت شائعة في مواقع تواصل اجتماعي تقول إني أنقل أحاديثا إلى رئيس النادي، وأن هذا حدث في عهدي جروس ونيبوشا (يوفوفيتش). شاركت مع إيناسيو مستعينا بحقن لأن القائمة كان بها 15 لاعبا فقط، لم أقدر على المواصلة ولم يوضح أحد ذلك في الإعلام. بينما نيبوشا، فكان دائما يستبعدني بدون سبب".

هل أرادك الأهلي؟ يجيب رفعت "سأخبركم بمفاجأة، حين فزت بكأس إفريقيا مع منتخب الشباب في 2013، أنهى الأهلي كافة التفاصيل مع إدارة إنبي على أن أوقع على عقد رحيلي إلى الأول فور عودتي إلى مصر. لكن تغيرت الأمور بعد ظهوري في برنامج تلفزيوني قلت فيه إنني زملكاوي، وقتها توقفت الصفقة. لست نادما على ما قلته، لكن ليس من المفترض للاعب محترف أن يعلن انتماءه بهذا الشكل".

على مدار 3 مواسم شارك فيها مع إنبي في الدوري المصري الممتاز، قدم رفعت أداء طيبا جعل أندية عديدة تخطب وده، إلى أن ظفر به الزمالك في 2016.

يواصل رفعت "إنبي كان يرفض كافة العروض المقدمة لي، كنت الوحيد من جيلي الذي تريده أندية خارج مصر".

بعد نصف موسم قضاه معارا من الزمالك إلى إنبي، يستعد رفعت لخوض تجربة جديدة، هذه المرة مع زعيم الثغر، نادي الاتحاد، الذي حصل على خدماته لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ويبرر رفعت اختياره لسيد البلد "أحب اللعب مع الجمهور والاتحاد ناد له شعبية كبيرة، إضافة لوجود مدرب رائع هو طلعت يوسف. سأظهر بقوة في الموسم الجديد".

أفضل لاعب في الدوري المصري؟

رفعت: طارق حامد لاعب لن يتكرر، وأيضا هناك علي معلول.

شارك رفعت إجمالا في 90 مباراة بالدوري وسجل 18 هدفا وأرسل 10 تمريرات حاسمة. في الموسم الماضي ظهر مع إنبي في 13 مباراة وسجل هدفين وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

ويمتد عقد رفعت مع الزمالك إلى 2021.

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