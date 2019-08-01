لالانا: اللعب في مركز جديد يجعلني أتحكم بالكرة أكثر

يؤمن آدم لالانا لاعب وسط ليفربول بقدرته على التألق في مركز لاعب الوسط المدافع خلال الموسم الجديد، بعدما شارك فيه خلال بعض المباريات الودية هذا الصيف.

وشارك لالانا لمدة ساعة في فوز ليفربول على ليون 3-1 يوم الأربعاء في مركز لاعب الوسط المدافع في خطة 4-3-3.

وقال لالانا لموقع ناديه: "هو أمر لطيف. لعبت في هذا المركز عدة مرات هذا الموسم، وأنا سعيد باللعب في أي مكان. لا تزال هناك جوانب احتاج لتحسينها، وأنا متأكد من أنني سأتعلم الكثير".

وأضاف "أشار المدرب إلى أنه يمكنني اللعب هناك، وأن لدي القدرة على هذا. لم تكن هناك أي محادثات رسمية، لكنني سعيد باللعب هناك. أشعر بانني أستطيع أن أجعل الفريق يتحرك ونخرج من المواقف الصعبة".

وأردف "طالما استطعت الحفاظ على لياقتك البدنية، تستطيع ضمان الجودة لفريق ليفربول. من الجيد أن نعود للانتصارات. أعتقد أن الجميع لعبوا دوراً جيداً، وكانت مرحلة الإعداد للموسم جيدة بالنسبة لنا".

وأتم "اللاعبون أظهروا شخصية جيدة في مواجهة فريق ليون الجيد للغاية. اللاعبون الصغار لعبوا بشكل جيد ومختلف. المدرب منح دقائق المشاركة للجميع، بهدف الحصول على المستوى المنشود. أعتقد أننا تعاملنا مع المباراة بشكل جيد للغاية".

نجمنا المصري محمد صلاح شارك لمدة 45 دقيقة فقط أمام ليون قبل أن يخرج بعد نهاية الشوط الأول في مشاركة شهدت نشاطا ملحوظا وإن افتقد للخطورة (شاهد ملخص اللمسات).

هدف اللقاء الأول سجله ليون بشكل مبكر في الدقيقة الرابعة مستفيدا من خطأ فادح للحارس أليسون بيكر. أليسون حاول الإمساك بكرة سهلة قبل أن تسقط من يديه وتذهب للاعب ليون ليعيقه البرازيلي ويتسبب في ركلة جزاء.

الركلة انبرى لها الهولندي ممفيس ديباي وسددها على يمين أليسون الذي ذهب في الاتجاه المعاكس.

لكن الرد الأحمر لم يتأخر كثيرا وأتى بعدها بـ14 دقيقة. روبيرتو فيرمينو استقبل عرضية من الناحية اليسرى وسدد كرة قوية بيسراه في الشباك مع الدقيقة 18.

الريدز لم يكتفوا بذلك وعادوا لتسجيل هدف آخر بعد 4 دقائق فقط إثر عرضية من الناحية اليمنى فشل يواكيم أندرسون مدافع ليون في التعامل معها ليودعها رأسية في الشباك.

خطورة صلاح ظهرت مع الدقيقة 27 حينما توغل من الناحية اليسرةى وسدد بقوة ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر.

المصري كاد يسجل هدف ثالث لفريقه من انفراد ولكنه فشل في السيطرة على الكرة بالشكل الأمثل ليقطعها الدفاع.

مع الشوط الثاني لم تتغير الوضعية كثيرا واستمرت سيطرة ليفربول على الكرة، والصاعد هاري ويلسون ترجم تلك السيطرة بهدف ولا أروع.

الشاب الإنجليزي تسلم كرة على حدود منطقة الجزاء وقرر أن يصوب كرة صاروخية يسارية سكنت في المقص الأيمن بطريقة رائعة مع الدقيقة 53.

بعد تلك الدقائق تواصل تبادل الهجمات من جانب الفريقين لكن دون خطورة تذكر لتنتهي المباراة على تلك النتيجة.

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