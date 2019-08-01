صالح جمعة مازحا: أوسوس في أذن عبد الله.. شخصيته تناسب الأهلي

أشاد صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي كثيرا بشقيقه عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك، مؤكدا أنه يتمنى انضمامه إلى صفوف القلعة الحمراء.

وصرح جمعة خلال استضافته ببرنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "عبد الله مجتهد وملتزم، لقد كان حزينا لاستبعاده من قائمة المنتخب لكأس الأمم، لكنني تحدثت معه، وقلت له أنت ما زلت صغيرا والمشوار أمامك طويل، وهناك العديد من النسخ القادمة لكأس الأمم والعالم".

وأضاف لاعب الأهلي "سعيد بأداء عبد الله، لقد نال إشادة جميع لاعبي الأهلي وكذلك الجهاز الفني، وأتمنى أن يحافظ على المستوى الذي وصل إليه، فرصته كانت أكبر مني للانضمام للمنتخب لأنه بدأ الموسم وأدى بشكل مميز محليا وقاريا".

وأشار صالح جمعة إلى أنه "حزنت لاستبعاد عبد الله جمعة من المنتخب أكثر من حزني على نفسي".

وكشف لاعب الأهلي عن مداعبات متبادلة بينه وبين شقيقه على مدار الموسم الماضي، قائلا: "لقد كان الزمالك متصدرا للدوري والكثيرون توقعوا فوزه باللقب، وكان عبد الله يأتي من حين لآخر ويضع ميدالية الكونفدرالية في وجهي، وقلت له حينها إذا شارك الأهلي بها لخطفنا اللقب من الزمالك".

واستطرد صانع ألعاب الأهلي "بالطبع أفرح لخسارة الزمالك، ولكن لا أظهر ذلك أمام عبد الله جمعة تقديرا لحزنه، لم أكن أتابع مباريات الزمالك حتى بات عبد الله أساسيا، وأتمنى بالطبع أن يفوز الأهلي على الزمالك 5-4 ويسجل عبد الله الأهداف الأربعة لفريقه، وهو كذلك يراوده نفس الإحساس".

واستطرد صالح جمعة مازحا "أنا أوسوس لعبد الله بالانتقال للأهلي النادي الأفضل في إفريقيا، بالطبع الزمالك ناد كبير، ولكن سأبقى أوسوس في أذن عبد الله لأنني أتمنى انضمامه للأهلي".

وأردف صالح "شخصية عبد الله تليق مع الأهلي، فهو يؤدي برجولة وفدائية وروح ويتحمل المسؤولية".

وكشف لاعب الأهلي "لقد غادرنا ملعب برج العرب سويا بعد مباراة القمة الأخيرة، ووالدتي هنأتني في الهاتف وكانت سعيدة لفوز الأهلي بالدوري ولكن أبلغتها أن عبد الله بجواري لتنهي الحديث سريعا، فهي لا تتابع كرة القدم كثيرا وكانت تشجع الأهلي بحرارة ولكن بعد انتقال عبد الله للزمالك بدأت تشجعنا سويا".

واتفق وليد سليمان نجم الأهلي مع إشادة صالح جمعة بشقيقه، قائلا: "عندما كان عبد الله في صفوف إنبي، كان مستواه أفضل مما وصل إليه حاليا 10 مرات، كانت انطلاقته كـ"الطلقة" مع كهربا وعدة ناشئين في إنبي، وقلنا وقتها إذا احترف عبد الله لن يعود مجددا إلى مصر، وأعتقد أنه احترف لفترة في ألمانيا".

واختتم وليد سليمان "ما قاله صالح عن عبد الله حقيقة، فهو لاعب جيد وأتمنى أن ينضم لصفوف الأهلي".

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