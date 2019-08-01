حوار - ديانج: كوليبالي نصحني بالانضمام إلى الأهلي الأفضل في إفريقيا.. طموحاتي كبيرة

أعرب أليو ديانج الوافد الجديد للنادي الأهلي عن سعادته بالانضمام للنادي الأعظم في إفريقيا على حد وصفه، وشدد على أمنياته بتحقيق كافة طموحاته مع النادي.

أليو ديانج النادي : الأهلي الأهلي

وكان الأهلي ضم المالي أليو ديانج من فريق مولودية الجزائر لمدة خمسة مواسم.

وقال ديانج في حواره مع قناة الأهلي: "أسعى لبذل قصارى جهدي لإثبات جدارتي في المشاركة مع النادي الأهلي"

وأضاف "تواجدي في الأهلي قد يكون فرصة قوية لمشاركتي مع منتخب بلادي والنظر إليّ الفترة المقبلة".

وكشف ديانج "خلال مفاوضاتي مع الأهلي، تواصلت مع ساليف كوليبالي ونصحني بالانضمام إلى هنا وحدثني أنه الأفضل في إفريقيا وفرصة لتحسين مستواي".

وتابع "عائلتي تشعر بالفخر بانتقالي إلى النادي الأهلي، رغم تحدثي معهم دائما عن رغبتي في اللعب لأوروبا لكنهم حدثوني أنك تلعب مع النادي الأعظم في إفريقيا".

وشدد "من الصعب أن أرفض فرصة مثل الانضمام للنادي الأهلي، فهو معروف للجميع في إفريقيا".

"استقبالي في الأهلي كان رائعا، حفاوة الجماهير في النادي وفي التدريبات، أشعر بالفخر".

وأضاف "أشعر أن جمهور الأهلي محب لناديه لأقصى درجة ولا يقبل إلى بالإنجازات، لذلك أسعى لتحقيق أفضل ما لدي في مشواري مع الفريق".

وعن الفارق بين المسابقة في مصر والجزائر أوضح "هناك اختلافات خططية بين الدوري المصري والجزائري، وفي رأيي الدوري المصري في المقدمة".

وعن التأقلم في مصر أوضح "ليست لدي مشكلة في الاندماج والتأقلم في القاهرة، أنا أفهم اللغة الإنجليزية لا أستطيع التعبير بشكل جيد لكن أفهم ما يريده الشخص الذي أمامي".

وقال ديانج "ليست لدي معلومات كبيرة عن الدوري المصري، لكن شاهدت بعض المباريات وكونت صورة مبدئية عن المسابقة سواء الجانب البدني أو الفني".

وعن اللاعب الأبرز له في مصر قال ديانج: "أعتقد أن محمد الشناوي من أفضل اللاعبين حاليا في مصر، أعجبني مستواه وتصدياته الرائعة والصعبة في أمم إفريقيا وأخر مباراتين في الدوري".

وعن التعامل في النادي الأهلي قال ديانج: "سيد عبد الحفيظ تحدث معي، وأكد أنني مرحب بي في النادي وأن استعد للفترة المقبلة".

وعن المنافسة القوية في مركزه أوضح "منذ بدايتي مع فريقي في مالي وأنا معتاد على المنافسة على مركزي، الحال نفسه في الجزائر والآن في الأهلي، لذلك لا أخشى المنافسة".

وشدد "حلم أي لاعب هو الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ليبقى اسمه محفورا في تاريخ القارة".

وعن طموحاته "لدي طموحات كبيرة مع الأهلي أسعى لتحقيقها والفوز بكل البطولات الممكنة".

وشدد ديانج "طموحي الفوز بكل البطولات مع الأهلي، بعد ذلك إن حصلت على عروض سأقوم بدراستها ومناقشة الإدارة وإن لم يحدث سأظل سعيدا بالاستمرار مع الأهلي".

وبالحديث عن فريقه المفضل في الدوري الإسباني قال: "أنا مشجع لفريق تشيلسي، وإذا كانت المفاضلة في الدوري الإسباني ستكون لصالح ريال مدريد".

وأتم تصريحاته بالحديث عن مثله الأعلى كرويا قائلا "مثلي الأعلى في مالي بالتأكيد هو سيدو كيتا، أما عالميا فبالنسبة لي فرانك لامبارد".

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