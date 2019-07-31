رسميا – محمد إبراهيم ينتقل إلى المقاصة

أتم محمد إبراهيم انتقاله إلى صفوف مصر المقاصة قادما من الزمالك رسميا اليوم الأربعاء.

محمد إبراهيم النادي : مصر للمقاصة مصر للمقاصة

وأعلن مصر المقاصة في بيان رسمي عن توقيع محمد إبراهيم على عقد يربطه بالفريق لموسمين مقبلين.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن توقيع قائد الزمالك على عقد يربطه بالمقاصة لموسمين بعد إتمام الاتفاق على بنود التعاقد الشخصية وإرسال النادي الأبيض الاستغناء الخاص به للفريق الفيومي.

ومن المقرر أن ينتظم محمد إبراهيم في معسكر المقاصة تحت قيادة المدير الفني أحمد حسام "ميدو" استعدادا للموسم المقبل.

وشارك إبراهيم مع الزمالك في 22 مباراة خلال الموسم الجاري لم يسجل خلالهم أي هدف وصنع أربعة.

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