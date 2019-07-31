رسميا – محمد إبراهيم ينتقل إلى المقاصة

الأربعاء، 31 يوليه 2019 - 23:42

كتب : حامد وجدي

محمد إبراهيم - مصر المقاصة

أتم محمد إبراهيم انتقاله إلى صفوف مصر المقاصة قادما من الزمالك رسميا اليوم الأربعاء.

محمد إبراهيم

النادي : مصر للمقاصة

مصر للمقاصة

وأعلن مصر المقاصة في بيان رسمي عن توقيع محمد إبراهيم على عقد يربطه بالفريق لموسمين مقبلين.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن توقيع قائد الزمالك على عقد يربطه بالمقاصة لموسمين بعد إتمام الاتفاق على بنود التعاقد الشخصية وإرسال النادي الأبيض الاستغناء الخاص به للفريق الفيومي.

أخبار متعلقة

خبر في الجول – الإعلان الرسمي يقترب.. الزمالك يرسل استغناء محمد إبراهيم للمقاصة المقاصة: ميدو سيعيد محمد إبراهيم لمنتخب مصر رئيس المقاصة: نتفاوض مع محمد إبراهيم.. وميدو رفض معسكر صن داونز

ومن المقرر أن ينتظم محمد إبراهيم في معسكر المقاصة تحت قيادة المدير الفني أحمد حسام "ميدو" استعدادا للموسم المقبل.

وشارك إبراهيم مع الزمالك في 22 مباراة خلال الموسم الجاري لم يسجل خلالهم أي هدف وصنع أربعة.

اقرأ أيضا:

رسميا - بيراميدز يضم إبراهيم حسن ولاعب أوغندا

رسميا - الأهلي يضم أفشة لمدة خمس مواسم

خبر في الجول - الزمالك يرسل استغناء محمد إبراهيم للمقاصة

حوار في الجول - عواد: ليست أول مرة أوقع للزمالك والأهلي فاوضني مرة واحدة

مصدر بالإسماعيلي لـ في الجول: مهتمون بـ باسم علي

الأفضل في العالم - ممثلا عن إفريقيا.. هل يعادل صلاح إنجاز ويا؟

محمد إبراهيم مصر المقاصة الزمالك في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

المصري يضم مهاجم فاركو ساعة | الدوري المصري
صالح جمعة مازحا: أوسوس في أذن عبد الله.. شخصيته تناسب الأهلي ساعة | الدوري المصري
أفشة: حققت جزءا من حلمي.. شكرا على تمسك الأهلي بضمي ساعة | الدوري المصري
حوار - ديانج: كوليبالي نصحني بالانضمام إلى الأهلي الأفضل في إفريقيا.. طموحاتي كبيرة 2 ساعة | الدوري المصري
رسميا – محمد إبراهيم ينتقل إلى المقاصة 2 ساعة | الدوري المصري
بالفيديو – توتنام يفوز على بايرن بركلات الترجيح ويتوج بكأس أودي 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من بيراميدز لـ في الجول: النادي لا يمانع بيع أي لاعب إلا أربعة 2 في الجول يكشف.. خطوة تفصل أفشة عن الانضمام لـ الزمالك في صفقة تبادلية 3 ملف - تقديم صفقات الزمالك الجديدة وإعلان موقف شيكابالا ومصطفى محمد 4 مصدران من بيراميدز والأهلي يكشفان لـ في الجول جديد انتقال أفشة.. صفقة تبادلية في الأفق وساعات حاسمة

قد ينال إعجابك