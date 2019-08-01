أفشة: حققت جزءا من حلمي.. شكرا على تمسك الأهلي بضمي

أعرب محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي الجديد عن سعادته بالانضمام للنادي موجها الشكر للإدارة والجهاز الفني على تمسكهم بالتعاقد معه.

الأهلي أعلن تعاقده مع "أفشة" قادما من بيراميدز لمدة 5 سنوات، مقابل 20 مليون جنيه حسبما علم FilGoal.com (طالع التفاصيل).

وقال أفشة: "الحمدلله اليوم حققت جزءا من حلمي بانضمامي للنادي الأهلي ويتبقى جزء تحقيقي للألقاب والبطولات مع النادي الذي اعتاد على ذلك".

وأضاف عبر حسابه على "تويتر" "شكرًا للإدارة والجهاز الفني على تمسكهم بضمي للنهاية والشكر الأكبر دائمًا للجماهير".

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أفشة خاض الموسم الماضي 24 مباراة مع بيراميدز، ونجح في تسجيل 6 أهداف وصنع 7 آخرين.

يذكر أن الأهلي ضم أربعة لاعبين بشكل رسمي إلى الآن. هم أليو ديانج لاعب الوسط المالي من مولودية الجزائر، ومحمود متولي مدافع الإسماعيلي، مع تجديد إعارة رمضان صبحي من هدرسفيلد تاون الإنجليزي بالإضافة إلى محمد مجدي أفشة الوافد الجديد.

ومن المقرر غلق باب القيد الإفريقي رسميا مساء اليوم الأربعاء.

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