بالفيديو - ظهور نشيط في ملخص لمسات صلاح أمام ليون وديا

ليفربول يلتقي مع ليون ضمن وديات الجولة التحضيرية للموسم الجديد، ونجمنا المصري محمد صلاح كان حاضرا لأول مرة بشكل أساسي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

مو عاد إلى تدريبات بطل أوروبا يوم الإثنين بعد إجازة عقب مشاركته في كأس أمم إفريقيا، قبل أن يشارك منذ البداية أمام الفريق الفرنسي.

لاعب المنتخب الوطني شارك لمدة 45 دقيقة فقط من الشوط الأول، وخلال تلك الدقائق كان ظهوره نشيطا بشكل كبير.

رغم النشاط الكبير من صلاح إلا أنه لم يتمكن من صنع الخطورة بالشكل الأمثل، واكتفى بتسديدة قوية بجوار القائم الأيمن، فيما فشل في السيطرة على الكرة بالشكل الأمثل في هجمة مرتدة مع ختام الشوط.

ويستعد صلاح للمشاركة مع الريدز في مباراة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي يوم 4 أغسطس.

شاهد ملخص لمساته:

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