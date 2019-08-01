كاف يعلن اجتماع الجهات المختصة لحل أزمة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

الخميس، 01 أغسطس 2019 - 12:38

كتب : FilGoal

الترجي - الوداد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عبر موقعه يوم الخميس دعوته للجهات المختصة للاجتماع من أجل حل أزمة إياب نهائي الموسم الماضي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "كاس" قررت يوم الأربعاء إلغاء قرار كاف بإعادة المباراة، بعد قبولها طعون مقدمة من ناديي الترجي التونسي والوداد المغربي. (التفاصيل)

وأشارت المحكمة في بيانها إلى أن كاف هو المنوط باتخاذ القرار الأنسب بشأن المباراة الجدلية التي رفض لاعبو الوداد استكمالها.

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بعد توقف إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي أقيم في 31 مايو الماضي، لما يقرب من ساعة لم يقبل فريق الوداد استئناف المباراة بسبب تعطل خاصية الفيديو.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم الترجي بهدف قبل أن يسجل الوداد هدفا لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل وأظهرت الإعادة التلفزيونية أن الهدف صحيح تماما.

وحين طلب لاعبو الوداد رجوع الحكم لمساعده الجالس أمام الفيديو فوجئوا أن التقنية لا تعمل في ملعب رادس بالعاصمة تونس.

وتوقفت المباراة وتدخل رئيس كاف وبعد مداولات رفض لاعبو الوداد استكمالها ليعلن كاف تتويج الترجي باللقب.

وبعد ذلك أعلن كاف أن المباراة ستعاد في ملعب خارج تونس وطلب من النادي التونسي إعادة كأس البطولة والميداليات الذهبية التي حصل عليها.

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