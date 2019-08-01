زيدان عن لعب بيل للجولف: سأرى الأمر حين أعود لمدريد

استنكر زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد سؤال صحفيين عن لعب جاريث بيل، لاعب الفريق، للجولف بينما رفاقه يخوضون كأس أودي الودية في ميونخ بألمانيا.

جاريث بيل النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ونشرت صحيفة إل كونفدينسيال الإسبانية صورا للاعب الويلزي يلعب الجولف مما استدعى صحفيون لسؤال المدرب الفرنسي عن الأمر.

ورد زيدان "حسنا، سنرى الأمر حين نعود. لن أمنع شخصا من عمل شيء ما. عليه الاهتمام بواجباته. سنرى ما فعله حين نعود لمدريد. لن أقحم نفسي في حياته الشخصية لكني أعتقد أنه تدرب. أنا هنا مع اللاعبين وسنرى الأمر حين نرجع. لن أقول له دع ذلك أو غير مسموح لك القيام بذلك. إنه كبير بما يكفي ليقوم بما يريد".

وأضاف نجم يوفنتوس وريال مدريد السابق "لن أقول لكم إن الأمر تقليل من احترامه للفريق. لن تضعوني في موقف لا أريده. لن أجيب عن شيء أكثر من ذلك".

وكشف زيدان أن بيل لم يسافر مع الفريق إلى ألمانيا بسبب معاناته من إصابة. (التفاصيل)

ولا يزال مصير بيل (30 عاما) معلقا مع ريال مدريد بعد سعي النادي لبيعه.

وكان اللاعب السابق لتوتنام قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الدوري الصيني لكن ريال مدريد رفض العرض المقدم له.

وقالت تقارير إن ريال مدريد يتجه للإبقاء على بيل في الموسم الجديد. (التفاصيل)

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