زيدان: بيل استمر في مدريد بسبب الإصابة.. ولا أعرف موقف جيمس

وضح زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن جاريث بيل لم يسافر مع الفريق إلى ألمانيا بسبب نصحية من الأطباء.

وخسر ريال مدريد ضد توتنام وديا بهدف دون رد لتستمر نتائج الفريق السلبية في الاستعداد للموسم الجديد.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لعبنا بشكل أفضل اليوم وعلينا أن نتطور كل يوم، بالطبع لا يمكن أن نكون سعداء بالهزيمة لكننا أفضل في كل النواحي".

واستمر "علينا أن نلعب بإيجابية ونقدم الأفضل".

وعن بقاء بيل في مدريد وعدم السفر إلى ألمانيا "أطباء الفريق نصحوه بالبقاء والقرار جاء بالاشتراك مع الطاقم الطبي".

وعن موقف جيمس رودريجيز العائد من الإعارة من بايرن ميونيخ "لا أعرف موقفه".

وأضاف "كايلور نافاس ظهر بشكل رائع لكن لا يوجد لاعب يضمن مركزه بشكل أساسي مع الفريق".

وتابع "أثق في اللاعبين وأعلم أن لدي فريق رائع".

وأتم "حتى اليوم الأخير من سوق الانتقالات من الممكن أن يحدث أي شيء".

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