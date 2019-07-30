زيدان: بيل استمر في مدريد بسبب الإصابة.. ولا أعرف موقف جيمس

الثلاثاء، 30 يوليه 2019 - 21:32

كتب : محرر في الجول

زين الدين زيدان - ريال مدريد

وضح زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن جاريث بيل لم يسافر مع الفريق إلى ألمانيا بسبب نصحية من الأطباء.

وخسر ريال مدريد ضد توتنام وديا بهدف دون رد لتستمر نتائج الفريق السلبية في الاستعداد للموسم الجديد.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لعبنا بشكل أفضل اليوم وعلينا أن نتطور كل يوم، بالطبع لا يمكن أن نكون سعداء بالهزيمة لكننا أفضل في كل النواحي".

أخبار متعلقة

بالفيديو - الهزائم الودية تتواصل.. توتنام يطيح بـ ريال مدريد من كأس أودي رونالدو: أنا واثق أن ريال مدريد سيقدّم موسما عظيما يورينتي: الفوز بالسبعة على ريال مدريد لم يصدمني لا جديد.. رسميا - ريال مدريد يعير مايورال مجددا إلى ليفانتي

واستمر "علينا أن نلعب بإيجابية ونقدم الأفضل".

وعن بقاء بيل في مدريد وعدم السفر إلى ألمانيا "أطباء الفريق نصحوه بالبقاء والقرار جاء بالاشتراك مع الطاقم الطبي".

وعن موقف جيمس رودريجيز العائد من الإعارة من بايرن ميونيخ "لا أعرف موقفه".

وأضاف "كايلور نافاس ظهر بشكل رائع لكن لا يوجد لاعب يضمن مركزه بشكل أساسي مع الفريق".

وتابع "أثق في اللاعبين وأعلم أن لدي فريق رائع".

وأتم "حتى اليوم الأخير من سوق الانتقالات من الممكن أن يحدث أي شيء".

طالع أيضا

أوناجم لـ في الجول: سعيد بالتواجد في الزمالك.. لدي طموحات كبيرة لتحقيقها

مصدر من الزمالك لـ في الجول: كل شيء تم مع الإسماعيلي.. عواد انضم لنا

الأهلي لـ في الجول: اطلع بره طلب خوض مباراتي إفريقيا في مصر.. ننتظر المخاطبات

حوار – محمود متولي: ما حدث من جماهير الأهلي يحملني مسؤولية كبيرة.. وهذه أصعب لحظات المفاوضات

مصدر من جهاز خالد جلال لـ في الجول: إدارة الزمالك هي من ستعد قائمة الفريق الإفريقية

ريال مدريد زين الدين زيدان

نرشح لكم

أخر الأخبار

محمد عواد: الأمور تمت.. تنازلت عن جزء كبير من مستحقاتي للانضمام للزمالك 17 دقيقة | الدوري المصري
وكيله: صفقة انتقال متولي للأهلي مؤجلة منذ يناير 21 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – بامبو ضمن صفقات يقدمها الزمالك في مؤتمر رئيس النادي الأربعاء 45 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ يرد على منتقدي التتويج بالدوري: منافسو الأهلي قبل صفقات يناير عطلوا الخصم 52 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – أوناجم يوقع على عقود انضمامه للزمالك ساعة | الدوري المصري
مصدران من بيراميدز والأهلي يكشفان لـ في الجول جديد انتقال أفشة.. صفقة تبادلية في الأفق وساعات حاسمة ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من بيراميدز لـ في الجول: النادي لا يمانع بيع أي لاعب إلا أربعة 2 في الجول يكشف.. خطوة تفصل أفشة عن الانضمام لـ الزمالك في صفقة تبادلية 3 بعد تتويج الأهلي باللقب.. أمير مرتضى يُعقب على تصريح "بيراميدز هو منافس الزمالك" 4 انتهت في مونديال شباب اليد - مصر (33) (35) فرنسا.. الفراعنة يودعون المسابقة

قد ينال إعجابك