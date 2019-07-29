ماركا: حلان أمام جاريث بيل بعد فشل انتقاله إلى الصين

الإثنين، 29 يوليه 2019 - 20:18

كتب : FilGoal

جاريث بيل - ريال مدريد - الصورة من صحيفة أس

فشل انتقال جاريث بيل إلى جيانسو سونينيج الصيني وأصبح مصير اللاعب الويلزي مبهما.

جاريث بيل

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرا أوضحت فيه أن لاعب توتنام السابق أصبح أمام حلين لا يوجد ثالث لهما من أجل تحديد مصيره قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأشار التقرير إلى أن الحل الأول هو بحث وكيل أعمال بيل عن عرض جديد له من الصين.

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لكن الشرط الوحيد هنا هو أن يجد بيل ناد يستطيع دفع ما يريده من أموال مثلما كاد يحدث مع جيانسو سونينج.

أما الحل الثاني فهو العودة مرة أخرى إلى توتنام لكن هنا تكمن مشكلة راتب بيل السنوي الذي يبلغ 15 مليون يورو.

وحتى الآن لا يوجد أنباء حول اهتمام أي ناد إنجليزي بضم جاريث بيل.

لكن ذكر التقرير أن بيل نفسه يحلم بالانتقال إلى مانشستر يونايتد والذي سوف يتحدث معه ريال مدريد في الأيام المقبلة من أجل محاولة ضم بول بوجبا.

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جاريث بيل ريال مدريد

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