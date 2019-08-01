الزمالك عن شيكابالا: هل فريق يطمح للقب الأبطال سيجامل لاعبا؟

فسر أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالزمالك اعتماد الفريق على محمود عبد الرازق "شيكابالا" العائد إلى النادي بعد انتهاء فترة إعارته إلى أبولون اليوناني.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وصرح أمير عبر قناة المحور "عودة شيكابالا ليست للتكريم أو مجاملته أو لاعتزاله ضمن صفوف الفريق بل لتدعيم مركز الجناح الأيمن مع مصطفى فتحي. لقد تناسينا تماما اسم شيكابالا ووجدنا أن تواجده ضروري لفنياته وخبراته، فهو لاعب مختلف. لن نخسر مكانا في القائمة لفريق ينافس على دوري أبطال إفريقيا لنجامل لاعبا".

وأوضح "لقد عانينا نسبيا من تراجع معدل الخبرات في الموسم الماضي، عبد الله جمعة صغير السن، وطارق حامد يؤدي دوره ويحاول لم اللاعبين ومحمود علاء أول مرة يلعب في إفريقيا ومحمود حمدي الونش خبراته تتراكم تدريجيا. لذا قررنا ضم شيكابالا ومحمد عبد الشافي لتحفيز اللاعبين الذين ينشطون في مركزي الظهير الأيسر والجناح الأيمن".

وتابع أمير مرتضى "شخصية اللاعب ليست مرتبطة بسن بل هبة من الله، مثلا يوسف أوباما وعبد الله جمعة والونش ومحمد عبد الغني ومحمود علاء، لديهم شخصية حاضرة في الملعب رغم صغر السن والخبرات، وأضفنا لهم محمد أوناجم وأشرف بنشرقي وشيكابالا وإسلام جابر ومحمد عواد ليزداد الفريق ثقلا وثباتا على المستوى الانفعالي". شيكابالا لعب مع أسماء كبيرة مثل حسام حسن وحازم إمام ونفس الأمر بالنسبة لعبد الشافي. حاولنا تفادي أي خسائر في القائمة، اضطررنا لخسارة لاعبين أو أماكن وأتمنى ألا يتكرر ذلك في السنة القادمة، ويكون هناك نظام محدد ومنظم للعمل".

وشارك شيكابالا مع الزمالك في 222 بالدوري المصري الممتاز وسجل 48 هدفا وأرسل 59 تمريرة حاسمة.

وآخر مباراة شارك فيها شيكابالا (33 عاما) مع الزمالك كانت أمام المصري وخسر في نصف نهائي كأس مصر موسم 2016-2017.

ولعب شيكابالا الموسم الماضي في أبولون اليوناني وفي الموسم قبل الماضي دافع عن ألوان الرائد السعودي.

وعاد اللاعب الأسبق لمنتخب مصر إلى الزمالك. ويمتد عقده مع الأخير إلى 2021.











































































طالع أيضا

الأهلي يقيد 26 لاعبا في قائمته الإفريقية

المصري يضم مهاجم فاركو

صالح جمعة: أتمنى انتقال شقيقي إلى الزمالك

أفشة: حققت حلمي بالانتقال إلى الأهلي

ديانج: كوليبالي نصحني بالانضمام للأهلي

محمد إبراهيم ينتقل إلى مصر للمقاصة