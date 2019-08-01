أمير مرتضى: جروس قسّم الزمالك

يؤيد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالزمالك قرار عدم تمديد النادي لعقد مدربه الأسبق السويسري كريستيان جروس.

وصرح أمير عبر قناة المحور "جهاز جروس ترك بصمة، وأضاع الدوري ولم يلب طموحنا في البطولة العربية، ولكنه أسعد الجماهير بكأس الكونفدرالية".

وأشار "عملنا يتلخص في أن يظهر المدير الفني وكأنه متكامل، وتغطية أوجه القصور حتى لا تظهر للاعبين أو الإدارة أو للإعلام".

واستدرك أمير مرتضى "لكن كنت أعلم بوجود مشاكل ولم يكن مفيدا استمرار جروس لموسم ثان، لأننا فقدنا السيطرة على اللاعبين وانقسم الفريق إلى 3 فئات كلها مشاكل تم رصدها ولم يكن مقبولا أن تكون موجودة الفترة القادمة".

واستطرد "جروس كان لديه مميزات وعيوب مؤثرة في الزمالك، بينما جوسوالدو فيريرا عيوبه لم تظهر بشكل كبير على الفريق بل لاعبين معينين".

وتطرق المشرف العام على الكرة للحديث عن خالد جلال خليفة جروس، والذي رحل بعد نهاية الموسم الدوري، قائلا:"لقد جاء في ظروف أفضل من الموسم الماضي وقاد فريقا معظمه لاعبين دوليين، الفارق الوحيد كان الضغط في آخر 3 مباريات، أما الموسم الماضي لم يكن الزمالك مطالبا بالمنافسة".

واستطرد "توفير معسكر ومدرب أحمال وزي لائق وتغيير أرضية الملعب، إنها رفاهية لابد أن تكون موجودة، من الممكن أن خالد جلال لم يحضر هذه الظروف من قبل وكانت هناك صعوبات في الولاية الأولى، لكنه بالتأكيد كان لديه طموح في الفوز بالدوري والاستمرار في منصبه".

وعن هوية المدير الفني الجديد للزمالك، رد أمير مرتضى "بالتأكيد الفريق يحتاج مدربا أجنبيا، لأن الضغوط عليه تكون أقل من المدرب المصري، فالفريق خسر 17 نقطة في الدور الثاني تحت قيادة جروس وتحملته الجماهير، بينما لم تتحمل خالد جلال الذي خسر 7 نقاط فقط، إنه أمر واقع علينا الاعتراف به".

وقاد جروس الزمالك منذ بداية الموسم المنصرم حتى أول شهر يونيو وقاد الفريق للفوز بالكونفدرالية وكأس السوبر المصري السعودي قبل أن يرحل بعد انتهاء مدة عقده مع القلعة البيضاء.

وخلفه جلال الذي قاد الزمالك في 4 مباريات جمع فيها 5 نقاط لم تكن كافية للفوز بالدوري الذي اقتنصه الأهلي.

وألمح أمير مرتضى "ليس شرطا أن يكون المدير الفني الجديد سبق له العمل في إفريقيا، فالزمالك استعان بكل من فيريرا و(جيم) باتشيكو و(أليكس) ماكليش في أول تجربة لهم بالقارة السمراء".

وقال المشرف العام على الكرة بالزمالك "مقتنع أيضا بمدربين مصريين، مثل ميدو فهو مدير فني مميز، ولكنه مرتبط بتعاقد مع مصر للمقاصة، كما أن لدينا رغبة في اكتسابه خبرات أكبر بالدوري المصري، لأنه بالتأكيد يوما ما سيكون مديرا فنيا للزمالك".

ونوه "لابد من اختيار مدرب يناسبنا ويدرك مشروع الزمالك وماذا فعل من سبقه ولماذا نجح ولماذا فشل؟ اختصارا للوقت خاصة أن الموسمين متلاحمان، كما أتمنى الصبر على الفريق وعلي أنا شخصيا، لا أسعى لأي مصلحة سوى أن يفوز الزمالك، لا داع لتبرير كل التفاصيل، سأحمي اللاعبين والمدير الفني أيا كان اسمه".

وأتم "لا أطمح للبقاء في منصبي لسنوات، بل أسعى لخطوات صحيحة بي أو من غيري، حالفني التوفيق في نتائج إيجابية بمساعدة آخرين، أريد أن يعمل معي كوادر ولا أسعى للعمل بمفردي فقط.. بصراحة أنا حزين، الانتصارات تحسب للاعبين وجروس، والخسائر لرئيس النادي وابنه".













































































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