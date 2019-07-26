إبراهيموفيتش "المُطارد" يفلت من عقوبة جديدة في الدوري الأمريكي

تجنب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش توقيع عقوبة عليه في الدوري الأمريكي بعد مباراة دربي الترافيكو أمام لوس أنجلوس.

إبراهيموفيتش قاد لوس أنجلوس جالاكسي للفوز في الدربي بنتيجة 3-2 بتسجيل ثلاثية في مباراة شهدت إثارة سواء في أحداث ما قبل المباراة أو بعدها باشتباكه اللفظي مع زكي عبد الفتاح. (طالع التفاصيل).

السويدي البالغ 37 عاما أصاب المدافع الليبي محمد المنير بكسر في عظام الوجه أثناء التحام هوائي وهو ما يتطلب إجراء عملية جراحية. (طالع التفاصيل)

زلاتان دافع عن نفسه عبر موقع الدوري الأمريكي الرسمي قائلا "لقد قفزت في الهواء مثل أي التحام هوائي، لم أفعل شيء ولم أقصد إيذاء الخصم".

وواصل السويدي: "الفارق الوحيد هو أنني أطول من الجميع، أقفز بنفس الطريقة في كل التحام وهذه الطريقة التي ألعب بها، لا شيء يضر أو أيا كان".

إبراهيموفيتش تم إيقافه مباراتين الموسم الجاري بسبب شجاره مع شون جونسون، ليبدأ يشعر بأنه مُطارد بسبب محاولات إيقافه للمرة الثانية. (طالع التفاصيل)

ليكمل حديثه: "أشعر كأنني مُطارد لكن عندما تكون الأفضل تصبح مُطارد، الشيء الوحيد الذي أقوله آمل ألا لا يكون الأمر شخصيا، لأن الفارق بين الشخصية والمهنية مختلف، آمل أن يكون للحكم نظرة عادلة على الموقف بأكمله".

وأردف "الشيء الذي لا اتفق معه أنه عندما تخسر مباراة لا تكن خاسر سيء، إذا خسرت ستخسر ليس هناك شيء لنفعله، علينا العمل بقوة وتقديم الأفضل في المباراة القادمة، لكن عندما لا تزال تشتكي من الخسارة، ولا تزال تبكي من أجل الخسارة، ولا تزال تحاول الخسارة، فهذا مستوى آخر".

وواصل متسائلا "أصحاب الشكوى أي مستوى هذا؟ إذا لم تستطع الفوز علينا في الملعب، تحاول التنحى جانبا والقيام بأشياء لا تمت بصلة للعبة، هذا هو ما عليه".

لجنة الانضباط بالدوري الأمريكي قامت بتحذير مهاجم ميلان ومانشستر يونايتد السابق وتغريمه على الخطأ المرتكب.

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