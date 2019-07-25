خاص مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول وضعية المعارين والاستبدال في الموسم المقبل.. وموقف الأندية

الخميس، 25 يوليه 2019 - 21:10

كتب : أحمد العريان

الأهلي - الزمالك

كيف سيكون موقف اللاعبين المعارين في الدوري المصري للموسم المقبل؟ وهل يبقى نظام الاستبدال مفتوحا؟

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا، يوضح فيه موقف اللاعبين المعارين للموسم المقبل، ونظام الاستبدال. (طالع التفاصيل)

حسب اللائحة الجديدة، سيحق لكل فريق قيد 4 لاعبين أجانب، بالإضافة للاعب فلسطيني أو سوري أو شمال إفريقي يعامل معاملة المصريين.

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اتحاد الكرة وضع حدا أقصى أيضا للمعارين بحد أقصى 5 لاعبين، بالإضافة لحد أقصى للاستبدال في القائمة بحد أقصى 5 لاعبين.

وقال مصدر مسؤول داخل لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "الاستبدال كان مسموحا بأي عدد في انتقالات يناير الماضي، لكن الموسم الحالي تم تحديد 5 لاعبين بحد أقصى".

الشرح

يحق لكل فريق إعارة 5 لاعبين بحد أقصى لفرق أخرى.

مثال: الزمالك والأهلي يملكان أكثر من 10 لاعبين معارين لأندية أخرى، وسيحق لهما إعارة 5 لاعبين فقط لأندية أخرى حسب اللائحة الجديدة.

الحل؟

حدث نفس الأمر في العام قبل الماضي، ووضع اتحاد الكرة حدا أقصى لعدد المعارين من كل فريق.

وقتها لجأت الأندية لحيلة أخرى لكي تتمكن من إعارة أكثر من 5 لاعبين.

كانت الأندية تعير الحد الأقصى من اللاعبين بشكل طبيعي -5 لاعبين هنا في اللائحة الجديدة- بالإضافة لانتقال باقي اللاعبين لفرق أخرى بعقود ثلاثية.

في تلك الحالة يكون اللاعب أمام اتحاد الكرة قد انتقل إلى فريق آخر بشكل كامل، لكنه يوقع لناديه الأصلي على عقود تلزمه بالعودة بعد انتهاء فترة الإعارة، وبناء على الاتفاق المسبق بين الناديين واللاعب.

كان هذا بخصوص الإعارات، أما عن الاستبدال فالآن سيحق لكل فريق قيد 30 لاعبا بحد أقصى، ثم استبدال 5 لاعبين من تلك القائمة بحد أقصى.

مثال: إذا قيد المصري 30 لاعبا قبل بداية الموسم، بإمكانه أن يرفع 5 أسماء من القائمة وقيد 5 آخرين.

مثال آخر: إذا قيد الاتحاد السكندري 27 لاعبا قبل بداية الموسم، سيحق له إضافة ثلاثة لاعبين في شهر يناير، بالإضافة لاستبدال 5 لاعبين آخرين وهكذا.

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