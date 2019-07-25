خاص خبر في الجول – حازم إمام يجدد طلبه الرحيل عن الزمالك

الخميس، 25 يوليه 2019 - 21:46

كتب : FilGoal

حازم إمام - الزمالك - نهضة بركان - تتويج الزمالك

جدد حازم إمام ظهير أيمن نادي الزمالك، طلبه الرحيل عن الفريق خلال الموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن حازم إمام قائد الزمالك، طلب الرحيل عن الفريق قبل بداية الموسم المقبل، وأخطر الجهاز الفني بذلك.

وتأتي خطوة حازم إمام، رغبة منه في خوض تجربة جديدة خارج الزمالك للموسم المقبل، خاصة مع عدم مشاركته بصفة أساسية.

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حازم إمام سبق وطلب الرحيل عن الزمالك، لكن النادي الأبيض رفض طلب قائد الفريق وتمسك باستمراره. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ31 عاما شارك في 14 مباراة مع الزمالك بين الدوري وكأس مصر هذا الموسم، بالإضافة للتتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي مساء الأحد المقبل، في ختام بطولة الدوري المصري لموسم 2018/2019.

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