بعد تسجيل هاتريك.. إبراهيموفيتش يشتبك لفظيا مع مدرب مصر السابق في دربي الترافيكو

نجح السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في قيادة لوس أنجلوس جالاكسي للفوز في الدربي على لوس أنجلوس أف سي بنتيجة 3-2 بتسجيل ثلاثية "هاتريك" بالدوري الأمريكي في مباراة شهدت أحداثا مؤسفة عقب نهايتها.

السلطان السويدي يعرف قيمة المباريات الكبرى كونه خاض أكثر من دربي أو كلاسيكو في أوروبا، أبرزها دربي ميلانو ومانشستر وكلاسيكو إسبانيا وفرنسا.

قبل المواجهة تهكم السويدي على أداء المكسيكي كارلوس فيلا قائد لوس أنجلوس والذي يحتل صدارة ترتيب الهدافين قبل المباراة قائلا: ""كم يبلغ كارلوس فيلا من العمر؟ 29، أنه يلعب في الدوري الأمريكي في أوج تألقه، عندما كنت في مثل سنه كنت في أوروبا، الفارق كبير". (طالع التفاصيل)

دربي الترافكيو أو المرور نسبة للازدحام المروري الشبه دائم في لوس أنجلوس الأمريكية شهد بداية ساخنة منذ الدقائق الأولى.

كارلوس فيلا سجل هدفه الـ20 خلال 20 مباراة في الدقيقة الرابعة من بداية اللقاء من علامة الجزاء.

رد إبراهيموفيتش على أفضل لاعب في الموسم الجاري من الدوري الأمريكي لم يتأخر إذ سجل هدفا من أهدافه المسجلة باسمه، بعدما راوغ المدافع بتمهيد الكرة من فوق رأسه ومن ثم التسديد من على حدود منطقة الجزاء على الطائر لتسكن الكرة الشباك في الدقيقة الثامنة معلنة عن التعادل.

الشوط الثاني شهد مواصلة السويدي البالغ 37 عاما تألقه فسجل الهدف الثاني برأسية في الدقيقة 56، ثم أضاف الثالث بتسديدة قوية أرضية في الدقيقة 70.

فيلا رد بهدف تقليص الفارق في الدقيقة السابعة من الوقت البديل لكنه لم يكن كافيا لتقليص الفارق وتكبد الهزيمة الثانية في الدربي.

جالاكسي لم يخسر الدربي خلال 4 مواجهات محققا انتصارين جاءا بفضل السويدي الذي سجل في ظهوره الأول بالدوري الأمريكي والدربي الأول هدفين الموسم الماضي.

The Lion had himself a game. 🦁 #LAGalaxy pic.twitter.com/X2BZjNEfGj — Major League Soccer (@MLS) July 20, 2019

إبراهيموفيتش بعد اللقاء أكد على احترامه لمنافسه المكسيكي قائلا للصحفيين "احترم فيلا كثيرا، أنه لاعب جيد لكنه ارتكب خطأ وحيدا بأنه قارن نفسه بي، هذا هو الخطأ الأكبر".

وتابع السلطان "أؤمن بنفسي، البعض يقول لي مغرور لكني أدعو ذلك بالثقة، يُسمّها الجهلاء بالغرور، والناس الأذكياء يسمونها الثقة".

ليتصدر الثنائي ترتيب هدافي الدربي برصيد 6 أهداف في رصيد كل منهما خلال 4 مواجهات.

الأمور ازدادات حدّة بعد نهاية اللقاء إذ اشتبك إبراهيموفيتش لفظيا مع المصري زكي عبد الفتاح مدرب حراس لوس أنجلوس ومساعد بوب برادلي مدرب منتخب مصر السابق فقال له السويدي "أذهب للمنزل أيها الوغد الصغير".

Never change Zlatan never change 🤭🥶🤣 “Go Home. You little b*tch. Go home.” pic.twitter.com/6fLCzWghoE — Football Stuff (@FootbalIStuff) July 20, 2019

دربي الترافيكو لم ينته فالصراع لازال ممتدا في الموسم الجاري بلقاء قادم في الخامس والعشرين من أغسطس المقبل.

ولازال لوس أنجلوس في صدارة القسم الشرقي برصيد 46 نقطة، مقابل 37 نقطة لجالاكسي في مركز الوصافة.

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