رسميا – أفيش يعلن ضم كهربا

الخميس، 25 يوليه 2019 - 19:50

كتب : أحمد العريان

كهربا بقميص ديسبورتيفو أفيش البرتغالي

أعلن نادي ديسبورتيفو أفيش البرتغالي ضم محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك بشكل رسمي.

وكشف النادي البرتغالي عبر موقعه الرسمي عن ضم الجناح الدولي المصري بعقد لمدة موسمين مقبلين.

وقدم أفيش كهربا بأنه لاعب الزمالك السابق، والذي سبق له اللعب لفرق لوتسيرن السويسري، اتحاد جدة السعودي.

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أزمة كهربا

كهربا رفض العودة إلى تدريبات الزمالك والانضمام لمعسكر الفريق في قبرص، بحجة تأخر إدارة القلعة البيضاء في تنفيذ وعدها بزيادة قيمة عقده، ليسافر إلى تركيا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن كهربا ينوي استخراج بطاقة مؤقتة للعب مع الفريق البرتغالي، إلى أن يبت الفيفا في القضية التي سيرفعها الزمالك بسبب سريان عقده مع الفريق. (طالع التفاصيل)

كهربا انضم لنادي الزمالك في موسم 2015/2016 قادما من نادي إنبي.

صاحب الـ25 عاما شارك هذا الموسم في 29 مباراة بين الدوري والكأس، سجل فيهم 11 هدفا وصنع 11.

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