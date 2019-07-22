إصابة مروعة في الوجه لمدافع ليبيا بسبب إبراهيموفيتش

عاد زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق للواجهة في الأيام الماضية، بسبب مقطع فيديو ظهر خلاله في اشتباك لفظي مع زلاتان إبراهيموفيتش.

مباراة لوس أنجلوس جالاكسي ولوس أنجلوس في الدوري الأمريكي، شهدت إثارة كبيرة، وشهدت أيضا تألقا اعتياديا للنجم السويدي الذي سجّل 3 مرات، ونصر فريقه في الدربي 3-2.

على الطرف الآخر، يتواجد عبد الفتاح في الجهاز الفني لـ بوب برادلي مدرب لوس أنجلوس، وبرر انفعاله بعد المباراة بالإصابة التي تعرض لاعبه محمد المنير بسبب إبراهيموفيتش.

المنير (27 عاما) غادر الملعب في الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد أن تعرّض لإصابة بالغة في الوجه إثر التحام فضائي مع إبراهيموفيتش، قام فيه الأخير باستعمال مرفقه.

الظهير الدولي الليبي تعرّض لكسر في عظمة الوجن، مما يستدعي تدخلا جراحيا وفقا لصحيفة "صن" البريطانية.

وبدأ المنير مسيرته في اتحاد طرابلس الليبي، قبل أن يتنقل بين عدة محطات بداية بـ جاجودينا الصربي، ودينامو منسك البلاروسي، وبارتيزان بليجراد الصربي، وأورلاندو سيتي الأمريكي.

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