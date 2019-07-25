خاص خبر في الجول – عبد الشافي يوقع على عقود انضمامه للزمالك

الخميس، 25 يوليه 2019 - 21:55

كتب : FilGoal

محمد عبد الشافي - أهلي جدة

وقع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر السابق لأهلي جدة على عقود انضمامه للزمالك اليوم الخميس في صفقة انتقال حر.

محمد عبد الشافي

النادي : الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن عبد الشافي وقع على عقد مع الزمالك يمتد لثلاث سنوات.

وحصل لاعب منتخب مصر السابق على مقدم التعاقد ويعقد جلسة مع مسؤولي الزمالك لإتمام بعض التفاصيل الخاصة به.

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وانضم عبد الشافي إلى الزمالك قادما من غزل المحلة في عام 2009 ورحل عنه في 2014 لينضم إلى أهلي جدة معارا قبل أن يتم شرائه نهائيا.

وخلال رحلته الاحترافية في السعودية أعير عبد الشافي صاحب الـ34 عاما من الأهلي إلى الفتح قبل أن يعود لفريق مدينة جدة مرة أخرى في الموسم الماضي.

وأصبح عبد الشافي بذلك هو ثاني صفقات الزمالك الصيفية بعد ضم المغربي أشرف بنشرقي قادما من الهلال السعودي.

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