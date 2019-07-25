خاص مصدر من الزمالك لـ في الجول: العين الإماراتي طلب ضم فرجاني ساسي.. وهذا ردنا

الخميس، 25 يوليه 2019 - 21:37

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة - فرجاني ساسي

يرغب العين الإماراتي في التعاقد مع لاعب خط وسط الزمالك ومنتخب تونس فرجاني ساسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر بالزمالك لـFilGoal.com فضل عدم ذكر اسمه: "العين الإماراتي مهتم بضم ساسي وأرسل وكيل لاعبين للتفاوض معنا".

وأضاف "العين يريد معرفة طلبات الزمالك من أجل انتقال فرجاني لهم".

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وأتم "ردنا كان هو الحصول على 15 مليون دولار نقدا من أجل الموافقة على العرض".

وانضم فرجاني ساسي إلى الزمالك قادما من صفوف النصر السعودي الصيف الماضي وتوج رفقة الفريق بلقب الكونفدرالية.

وشارك ساسي مع الزمالك في 23 مباراة في كل البطولات خلال الموسم الجاري رفقة الزمالك وسجل خلالهم سبعة أهداف وصنع أربعة آخرين.

ويمتد تعاقد ساسي مع الزمالك لعامين مقبلين ولم يتحمل النادي الأبيض قيمة الصفقة وقتها ولكن تحملها تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق حسبما صرح رئيس الزمالك.

وتنص لوائح الدوري الإماراتي أن يضم كل فريق 3 لاعبين أجانب مع لاعب آخر بشرط أن يكون من آسيا.

ويمتلك الفريق الإماراتي حاليا في قائمته كل من مزيان من اتحاد العاصمة الجزائري ولابا كودجا القادم من نهضة بركان وكايو من الوصل بالإضافة للياباني شيوتاني.

وهناك احتمال أن يحصل كايو على الجنسية الإماراتية نظرا لقضائه 5 أعوام هناك وحينها سيمكن ضم لاعب أجنبي آخر إن حصل على الجنسية.

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