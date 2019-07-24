مدرب أستون فيلا: شاهدت تريزيجيه عدة مرات.. ومتشوق للعمل معه

أكد دين سميث المدير الفني لأستون فيلا أنه تابع لاعبه الجديد محمود حسن "تريزيجيه" أكثر من مرة قبل التعاقد معه رسميا.

تريزيجيه النادي : أستون فيلا أستون فيلا

وأعلن نادي أستون فيلا صباح الأربعاء ضم محترفنا المصري محمود حسن "تريزيجيه" من نادي قاسم باشا.

وقال سميث في تصريحات لموقع ناديه: "نحن متحمسون حقًا للعمل مع تريزيجيه، لقد شاهدته عدة مرات".

وأضاف "إنه جناح سريع كنا نبحث عنه، يتجه مباشرة للمرمى، ويسبب الكثير من المشاكل لدفاع الخصوم في الثلث الأخير من الملعب، كما أنه ينجح في تسجيل الأهداف".

وبذلك تنتهي قصة انتقال تريزيجيه إلى أستون فيلا التي بدأت الصيف الحالي، لكن النادي لم يعلن التفاصيل المالية للصفقة أو مدة العقد.

وعبر لاعب أندرلخت السابق الكشف الطبي بنجاح قبل التوقيع على العقود، ليصبح تاسع صفقات النادي الصيفية.

وينتظر تريزيجيه إنهاء أوراق العمل من أجل المشاركة في المباريات مع أستون فيلا.

وانضم جناح منتخب مصر بذلك لمواطنه أحمد المحمدي الذي يلعب مع أستون فيلا منذ 2017.

دين سميث المدير الفني لأستون فيلا والمدير الرياضي خيسوس جارسيا كانا في مصر مؤخرا لمشاهدة تريزيجيه وهو يلعب لمنتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية.

ولم يكن أستون فيلا فقط، الصاعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، من يرغب في ضم تريزيجيه، بل كان سامبدوريا الإيطالي يتمنى الحصول على خدمات اللاعب السابق للأهلي.

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وزعم تقرير فرنسي أن نادي سانت ايتيان يريد أيضا التعاقد مع اللاعب الذي شارك مع مصر في كأس إفريقيا 2019.(طالع التفاصيل)

حسن حلمي أوكشوز نائب رئيس نادي قاسم باشا كشف من قبل عن تقدم أستون فيلا بعرض لضم تريزيجيه وأن ناديه لن يوافق على بيعه بأقل من 15 مليون يورو (طالع التفاصيل)

وأنهي تريزيجيه الموسم المنصرم من الدوري التركي بتسجيل 9 أهداف وصناعة مثلها، مما يجعله مساهما في 34% من أهداف قاسم باشا الـ53 المسجلة هذا الموسم بالمسابقة.

تريزيجيه يمتلك رقما رائعا جديدا، إذ شارك في كل المباريات الـ34 لـ قاسم باشا، بل خاضها كاملة جميعها باستثناء مباراتين عندما تم استبداله في الدقيقة الأخيرة.

اللاعب السابق لنادي أندرلخت البلجيكي شارك في 71 مباراة وسجل 25 هدفا وصنع 18 لزملائه في جميع المسابقات خلال آخر موسمين.



















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