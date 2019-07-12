قاسم باشا يعلنها: أستون فيلا وفريق بريطاني آخر طلبا تريزيجيه.. 15 مليون يورو أو سيبقى

كشف حسن حلمي أوكشوز نائب رئيس نادي قاسم باشا تقدم نادي أستون فيلا وفريق بريطاني آخر بعرض رسمي من أجل التعاقد مع محمود حسن "تريزيجيه".

وقال نائب الرئيس: "أستون فيلا وفريق بريطاني آخر طلبا بشكل رسمي التعاقد مع تريزيجيه".

وأضاف في تصريحاته مع صحيفة (الصباح) التركية "عرض بقيمة 5 مليون يورو، وآخر بقيمة 7.5 مليون يورو".

وتابع "أيا كان العروض فأننا لن نقبل بأي عرض أقل من 15 مليون يورو".

وأكمل حديثه قائلا: "الموسم الماضي، أحد الأندية السعودية طلب التعاقد مع تريزيجيه ورفضنا العرض. تريزيجيه سيجلب 15 مليون يورو لـ قاسم باشا أو لن يرحل".

ويرى نائب الرئيس "أعتقد أن تريزيجيه سيبقى مع قاسم باشا الموسم المقبل. إذا استمر وظهر بشكل جيد في النصف الأول من الموسم، قد يُقدم أحد الأندية 15 مليون يورو لجلبه في سوق الانتقالات الشتوية".

شبكة بي بي سي البريطانية كشفت في تقرير حصري سابق لها استعداد نادي أستون فيلا لتقديم عرض بقيمة 10 مليون جنيه إسترليني لقاسم باشا من أجل ضم تريزيجيه. (طالع التفاصيل)

وعلى الجانب الآخر، كشفت صحيفة acunn التركية حديث تريزيجيه مع مسؤولي نادي قاسم باشا عقب خروج مصر من أمم إفريقيا.

تريزيجيه طلب بشكل واضح وصريح من إدارة النادي، السماح له بالرحيل والانتقال إلى أستون فيلا وذلك لأنه "قدمت كل شيء مع الفريق وأريد الرحيل الآن"، وفقا للصحيفة.

وأنهي تريزيجيه الموسم المنصرم من الدوري التركي بتسجيل 9 أهداف وصناعة مثلها، مما يجعله مساهما في 34% من أهداف قاسم باشا الـ53 المسجلة هذا الموسم بالمسابقة.

تريزيجيه يمتلك رقما رائعا جديدا، إذ شارك في كل المباريات الـ34 لـ قاسم باشا، بل خاضها كاملة جميعها باستثناء مباراتين عندما تم استبداله في الدقيقة الأخيرة.

اللاعب البالغ من العمر 24 عاما شارك في 71 مباراة وسجل 25 هدفا وصنع 18 لزملائه في جميع المسابقات خلال موسمين.

ويرتبط تريزيجيه بعقد حتى 2021 مع قاسم باشا وذلك بعد انتقاله للأخير بشكل دائم من أندرلخت.

وشارك تريزيجيه مع منتخب مصر في أمم إفريقيا 2019.

منتخب مصر ودع بطولة أمم إفريقيا 2019 من دور الـ 16 بعد الخسارة القاتلة أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف مقابل لا شيء. (طالع التفاصيل)

خسارة صادمة تسببت في إقالة هاني أبو ريدة لكل أعضاء الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر، قبل أن يتقدم باستقالته ويدعو كل أعضاء اتحاد الكرة للاستقالة. (طالع التفاصيل)

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