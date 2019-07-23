ما هي الطلبات التي حددها الإسماعيلي من أجل بيع محمود متولي مدافع الفريق إلى صفوف الأهلي؟ مصدر في الإدارة يجيب لـFilGoal.com.

محمود متولي النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "الإسماعيلي يريد الحصول على 20 مليون جنيه مع ضم 3 لاعبين من صفوف الأهلي من بين خمسة حددهم الجهاز الفني".

وأضاف "هذه الأسماء هي أحمد الشيخ وأحمد ياسر ريان وأحمد حمدي وعمرو جمال وعمار حمدي".

يأتي ذلك تأكيدا لما نشره FilGoal.com أمس الاثنين وكشف فيه عن المفاوضات بين الأهلي والإسماعيلي وإلى أين وصلت.

والخيارات هي دفع الأهلي 40 مليون جنيه نقدا، أو دفع مبلغ مالي لا يقل عن 10 مليون جنيه مع إدراج 3 لاعبين من صفوفه في الصفقة، بالإضافة لرفض الدراويش إجراء أي تبادل للاعبين دون الحصول على أموال.

وعن سبب موافقة الإسماعيلي على رحيل متولي إلى جانب حارس المرمى محمد عواد الذي يرغب الزمالك في ضمه رغم كون الثنائي من الركائز الأساسية للفريق أوضح المصدر "نريد الحصول على أكبر منفعة ممكنة".

وواصل "نعم هما لاعبان كبيران ومفيدان للفريق لكن تفكير الإدارة حاليا منصب على التخلي عنهما مقابل الحصول على أموال والعديد من اللاعبين خاصة إنهما يرغبان في الرحيل".

وأضاف "على سبيل المثال إن أراد الإسماعيلي ضم لاعبين من الأهلي أو الزمالك من الأسماء التي حددناها فلن نستطيع ضم أي منهم بسبب المبالغ الكبيرة المطلوبة لشرائهم والنادي يعاني من أزمة مالية".

وأتم "لكن ببيع الثنائي سنحصل على الكثير من الأموال بجانب ضم 5 لاعبين ولدينا في النادي العديد من المواهب ونستطيع تعويض رحيل متولي وعواد".

وكان FilGoal.com نشر في وقت سابق تفاصيل طلبات الإسماعيلي من الزمالك للموافقة على رحيل عواد.

ويريد الإسماعيلي الحصول على مبلغ ما بين 40 إلى 60 مليون جنيه مع ضم لاعبين من الزمالك من بين عمر السعيد ومصطفى محمد ومحمد حسن.

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