هل إذا أراد الخطيب عودته للأهلي سيوافق؟ حسام غالي يجيب

"أنا تحت أمر النادي الأهلي ومستعد لخدمته في أي وقت وظروف" هكذا رد حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة على سؤاله حول إمكانية عودته للفريق الأحمر مرة أخرى.

غالي رحل عن منصبه كمنسق للجنة الكرة بالأهلي بعد أشهر قليلة بعد خلاف شديد مع إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

وبسؤاله عن حزنه من الخطيب، رد غالي خلال استضافته بقناة "أون سبورت" قال: "لن أحزن من النادي الأهلي، مستمتع بتجربتي مع الجونة واستفدت كثيرا والفكر الإداري مناسب لي".

وأكد "مقتنع باستقالتي من الأهلي، لقد خططت الابتعاد سنة بعد الاعتزال ثم أدرس ما أريده المجال الإداري أم الفني".

واستدرك حسام غالي "لكن كابتن الخطيب تحدث معي وأكد أن النادي يحتاجني، ولم أتردد وقبلت المنصب وخدمت النادي بقلبي ولن نتخلى عن خدمته في أي وقت أو زمان".

وبسؤاله مجددا عن مدى غضبه من رئيس النادي الأهلي، أجاب غالي "الخطيب رمزنا، حدث اختلاف في وجهات النظر وأمور لا تناسبني في هذه الفترة وانسحبت في هدوء ولا أشعر بالغضب منه".

وأشار إلى أن "أتواصل بالرسائل فقط مع الخطيب في المناسبات دون اتصال هاتفي"

وعن مدى استعداده لقبول العمل مجددا ضمن الهيكل الإداري بالنادي الأهلي، استطرد غالي "اعتدنا خدمة الأهلي في أي وقت وتحت أي ظروف، لكن كل مسؤولي الجونة وثقوا بي وجددوا عقدي، لذا أحترم تعاقدي مثلما تعلمت في الأهلي بعدها تحت أمر النادي في أي وقت".

وألمح "هناك من لا يحب تواجد الشخص الواضح والصريح مثلي، ويراه مزعجا، فالبعض لا يحب الصح والوضوح والالتزام وأن تسير الأمور منضبطة".

وشدد حسام غالي "كنت عنيفا مع زملائي من أجل المصلحة العامة وليس الشخصية، ليكون الكل على قلب رجل واحد، واعترف لي الكثيرون بصحة ما كنت أطلبه فلا أحد يرفض الالتزام".

وأتم تصريحاته "اتخذت قرار اعتزالي في التوقيت الصحيح بعد إرهاق ذهني شديد، خرجت من الباب الكبير بمهرجان اعتزال ناجح وسط مساندة الكثيرين في الإمارات وسعيد جدا بالختام".

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