تقرير فرنسي: سانت إيتيان يراقب موقف تريزيجيه

قائمة المهتمين بخدمات محمود حسن "تريزيجيه" لاعب المنتخب الوطني انضم إليها سانت إيتيان الفرنسي.

في الأيام الماضية انتشرت التقارير حول رغبة أستون فيلا الإنجليزي وسامبدوريا الإيطالي في ضم لاعب قاسم باشا التركي، وإن كان الفيلانز الأقرب للتعاقد معه بحسب تقرير تركي أكد أن الاتفاق تم.

وقالت صحيفة le10sport الفرنسية إن سانت إيتيان يسعى لتدعيم خياراته الهجومية مستفيدا من إنهاء انضمام مدافعه ويليام صليبا إلى أرسنال مقابل 30 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى توجيه النادي صاحب القميص الأخضر أنظاره نحو تريزيجيه نظرا لفاعليته الكبيرة على المرمي. سانت إيتيان الآن يُجمع المعلومات بشأن ظروف الصفقة والتي قد تتم بمبلغ يتراوح بين 8 و10 ملايين يورو، وفقا للصحيفة.

الوضع الحالي أن سانت إيتيان لم يتحرك تحركا ملموسا من أجل المفاوضات.

والمحتمل أن السبب خلف ذلك قيمة الصفقة الكبيرة، بحسب تعبير le10sport، واقتراب أستون فيلا من إنهائها.

قناة trtspor التركية زعمت إتمام الاتفاق بين ناديي قاسم باشا التركي وأستون فيلا مقابل 11 مليون يورو، أوضحت أنه من المنتظر الإعلان عن الصفقة خلال أيام.

حسن حلمي أوكشوز نائب رئيس نادي قاسم باشا كشف من قبل عن تقدم أستون فيلا بعرض لضم تريزيجيه وأن ناديه لن يوافق على بيعه بأقل من 15 مليون يورو (طالع التفاصيل)

وأنهي تريزيجيه الموسم المنصرم من الدوري التركي بتسجيل 9 أهداف وصناعة مثلها، مما يجعله مساهما في 34% من أهداف قاسم باشا الـ53 المسجلة هذا الموسم بالمسابقة.

تريزيجيه يمتلك رقما رائعا جديدا، إذ شارك في كل المباريات الـ34 لـ قاسم باشا، بل خاضها كاملة جميعها باستثناء مباراتين عندما تم استبداله في الدقيقة الأخيرة.

اللاعب البالغ من العمر 24 عاما شارك في 71 مباراة وسجل 25 هدفا وصنع 18 لزملائه في جميع المسابقات خلال موسمين.

ويرتبط تريزيجيه بعقد حتى 2021 مع قاسم باشا وذلك بعد انتقاله للأخير بشكل دائم من أندرلخت.

وشارك تريزيجيه مع منتخب مصر في أمم إفريقيا 2019.

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