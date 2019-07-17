تقرير إيطالي: تريزيجيه هدف سامبدوريا الجديد.. النادي قدم عرضا لقاسم باشا

قدم نادي سامبدوريا الإيطالي عرضا إلى قاسم باشا التركي من أجل ضم محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر.

تريزيجيه النادي : قاسم باشا سامبدوريا

وكشف توتو ميركاتو ويب الإيطالي أن الجناح المصري تريزيجيه هو الهدف الجديد لفريق سامبدوريا الفترة المقبلة.

وذكر التقرير أن سامبدوريا قد تقدم بعرض يتجاوز الـ 10 ملايين يورو من أجل الحصول على خدمات تريزيجيه.

وكان قاسم باشا قد أعلن في وقت سابق أن التنازل عن خدمات تريزيجيه لن يكون أقل من 15 مليونا يورو.

وأوضح التقرير أن محمود تريزيجيه يعتبر نجم المنتخب المصري بجانب محمد صلاح في الفريق.

وأشارت تقارير إلى حصول تريزيجيه على اهتمام من أستون فيلا الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي.

وحصل سامبدوريا على المركز التاسع في الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة من 38 مباراة.

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