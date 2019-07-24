الأهلي والزمالك ضد المقاولون والإسماعيلي.. قد نشهد حسم اللقب بعد انتظار 358 يوما

الزمان: 31-7-2018

الظرف: انطلاق الدوري المصري لموسم 2018-2019

الزمان: 24-7-2019

الظرف: يوم قد نشهد فيه حسم لقب الدوري رسميا أو التأجيل للجولة الأخيرة

في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء سيلتقي الأهلي مع منافسه الإسماعيلي في ملعب برج العرب في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 33 من الدوري.

وفي الوقت ذاته وفي لقاء مؤجل من الجولة 27 سيلتقي الزمالك مع منافسه الإسماعيلي في ملعب بتروسبورت.

هذا هو أطول موسم في تاريخ الدوري المصري منذ بداية الألفية، 358 يوما ومازال العداد لا يتوقف.

ويعد ذلك الموسم هو ثاني أطول موسم من حيث الفترة المقام فيها بعد 2014-2015 والذي توج فيه الزمالك باللقب.

في ذلك الوقت استمر الموسم الكروي المحلي لـ322 يوما.

لكن الموسم الجاري لا يفصلنا سوى سبعة أيام فقط ليكون تم الدوري عاما ميلاديا كاملا.

الموقف كالتالي في جدول الترتيب:

** الأهلي 74 نقطة بعدما خاض 32 مباراة

** بيراميدز 70 نقطة بعدما خاض 34 مباراة

** الزمالك 69 نقطة بعدما خاض 32 مباراة

انتصار الأهلي على المقاولون يهديه لقب الدوري رسميا للمرة الرابعة على التوالي والـ41 في تاريخه.

تعثر الأهلي بالتعادل أو الهزيمة أمام المقاولون مع فوز الزمالك على الإسماعيلي يؤجل الحسم للقاء القمة.

وهنا ننتظر نتيجة المباراة إذ أنه حال تساوي الفريقين في عدد النقاط سنلجأ لنتيجة المواجهات المباشرة بعدما تعادلا سلبيا بدون أهداف في الدور الأول.

أما أي تعثر للزمالك فلن نحتاج للنظر في نتيجة مواجهة الأهلي والإسماعيلي فاللقب سيطير إلى مقر المارد الأحمر في الجزيرة مباشرة.

وفي الدور الأول خسر الأهلي من المقاولون بهدف دون رد، أما الزمالك فتغلب على الإسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء.

فهل نشهد حسم الدوري بعد انتظار دام 11 شهرا و24 يوما؟

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