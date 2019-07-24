غالي: لست نادما على عدم المشاركة في كأس العالم.. وكوبر لا أختاره مدربا للجونة

قال حسام غالي إنه ليس نادما على عدم المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم الأخيرة التي أقيمت صيف العام الماضي في روسيا.

وصرح غالي خلال استضافته بقناة أون سبورت "لست نادما، بالطبع اللعب في كأس العالم حلم لأي لاعب، لكنني لن أعتذر أمام الإعلام على شيء لم أفعله مثلما طالبني هيكتور كوبر، لأنني لم أخطئ تماما".

وأشار مدير الكرة بالجونة إلى أن "كنت قائدا للأهلي والمنتخب ووقتها نبهت كوبر في الغرف المغلقة بشأن أزمة تعرض لها لاعبو النادي الأهلي في المنتخب".

وبسؤاله هل هيكتور كوبر مدرب جيد، رد غالي "لا أحب طريقته الدفاعية وفلسفته في اللعب، فهو يركز على أمرين فقط، وإذا ترشح مدربا للجونة لن أختاره".

واستطرد "المنتخب لم يظهر مع كوبر بمستوى جيد".

وعن رؤيته للمدرب القادم لمنتخب مصر، أكد حسام غالي أنه يميل لتعيين مدير فني أجنبي، مشددا "نحتاج مدربا قويا يفرض شخصيته على الفريق ونرى تأثيره في الملعب، وليس شرطا أن يكون نجما بل مدرب له فلسفة وطريقة لعب يحددها اتحاد الكرة بعد التشاور معه".

وبسؤاله عن مدى قبوله لتولي منصب مدير المنتخب في الجهاز الفني الجديد، رد حسام غالي في ختام تصريحاته "إنه سؤال صعب جدا لأنني مرتبط بعقد حاليا، ولن يتم أي شيء إلا بالتنسيق مع إدارة الجونة".

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