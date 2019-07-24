مواعيد مباريات الأربعاء 24 يوليو 2019.. مواجهتي الأهلي أمام المقاولون والزمالك ضد الإسماعيلي

الأربعاء، 24 يوليه 2019 - 00:37

كتب : FilGoal

وليد سليمان مع الأهلي أمام المقاولون

تشتعل أحداث مسابقة الدوري المصري بمواجهتين مثيرتين بين الأهلي والزمالك ضد المقاولون والإسماعيلي على الترتيب.

FilGoal.com يقدم مواعيد الثلاثاء 24 يوليو 2019 والقنوات الناقلة.

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في الثامنة مساء يحل الأهلي على المقاولون العرب على استاد برج العرب في المباراة المؤجلة من الجولة 33.

وفي نفس التوقيت تقام مواجهة الزمالك والإسماعيلي على ملعب بترو سبورت والمؤجلة من الجولة 27.

وتنقل المباراتين على قناتي أون سبورت 1 و2.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز ضد المقاولون العرب لحسم لقب الدوري الـ41 في تاريخه، وأي تعثر للأحمر مع فوز الزمالك على الإسماعيلي يجعل مباراة القمة الأخيرة هي الفاصلة لحسم اللقب.

ويلعب فريق يوفنتوس أمام إنتر ميلان في الواحدة والنصف ظهرا في الكأس الدولية للأبطال، وهي بطولة ودية.

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