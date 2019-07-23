تقرير – خروج بيل من ريال مدريد يساعد في إتمام صفقة بوجبا

لا تزال محاولات ريال مدريد مستمرة بشأن التعاقد مع بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد وتلك المرة يبدو وأن جاريث بيل سيكون عاملا في الصفقة.

صحيفة "آس" أشارت إلى أن رحيل بيل من ريال مدريد سيجعل الفريق الإسباني سيوفر للفريق الإسباني الأموال اللازمة للتعاقد مع بوجبا.

وأشار التقرير إلى أن سعر بيل الذي يترواح بين 50-60 مليون يورو بالإضافة لأموال بيع جيمس رودريجيز –الذي انتهت إعارته إلى بايرن- والتي تُقدر بـ50 مليون يورو ستوفر لريال مدريد 100 مليون يورو سيستخدمها النادي لجلب بوجبا.

ولا يمانع ريال مدريد –بحسب التقرير- شراء بوجبا مقابل 150 مليون يورو

كما أن رحيل بيل سيوفر مساحة رواتب في ريال مدريد للتوقيع مع بوجبا حيث يحصل اللاعب الويلزي على 14.5 مليون يورو في الموسم الواحد، بينما يحصل بوجبا على 12 مليون يورو في مانشستر يونايتد.

وكان زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قد أكد أن "رحيل بيل سيكون مفيدا لكل الأطراف" عقب عدم مشاركته في مواجهة بايرن ميونيخ الودية. (طالع التفاصيل)

ليهاجم وكيل بيل سياسة زيدان، وتخرج تقارير صحفية تشير إلى بيل قريب من الانتقال إلى الدوري الصيني. (طالع التفاصيل)

فيما أكد مينو رايولا وكيل أعمال بوجبا أن موكله يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد وأنه أبلغ إدارة الفريق الإنجليزي بذلك. (طالع التفاصيل)

وشارك بوجبا في 47 مباراة مع يونايتد بالموسم الماضي وسجل 16 هدفا وأرسل 11 تمريرة حاسمة.

بينما انتقل جاريث بيل إلى ريال مدريد في صيف 2013 قادما من توتنام في صفقة قياسية.

وخاض بيل مع ريال مدريد 231 مباراة ونجح في تسجيل 102 هدفا وصناعة 65 آخرين.

اقرأ أيضا

منتخب مصر أم الزمالك؟ تعرف على فرص البدري المتاحة للعودة للتدريب

الأهلي يتحرك من أجل ضم محمود متولي

تعرف على منافسي تريزيجيه في أستون فيلا.. "كريستيانو هولندا" وكودجيا والمحمدي

رئيس إنبي لـ في الجول: الزمالك طلب التعاقد مع ثنائي الفريق وهذا موقفنا

رونالدو لن يواجه أي عقوبات في قضية الاعتداء الجنسي