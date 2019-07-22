خاص خبر في الجول – الأهلي يفاوض الإسماعيلي من أجل متولي.. وخياران مطروحان

الإثنين، 22 يوليه 2019 - 14:57

كتب : أحمد الخولي

محمود متولي

بدأ الأهلي مفاوضاته مع إدارة النادي الإسماعيلي للحصول على خدمات محمود متولي مدافع الدراويش خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن المفاوضات بين الطرفين شهدت 3 مراحل مختلفة، مع وجود اهتمام كبير من طرف الزمالك وبيراميدز في الحصول على خدمات اللاعب.

وجاءت الخيارات التي طُرحت كالتالي، الأول كان بيع نهائي للاعب بسعر 40 مليون جنيه مصري، والثاني كان بيع بمبلغ لا يقل عن 10 ملايين جنيه ولاعبين مثل 3 أسماء وهم أحمد الشيخ وأحمد حمودي وعمرو جمال.

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مع التأكيد على رفض الاستغناء عن اللاعب مقابل ضم وإعارة لاعبين آخرين.

ويأتي هذا في وقت تلقى خلاله الإسماعيلي عروضا مماثلة من الزمالك وبيراميدز، في حين أن متولي كان قد ألمح لإدارة الدراويش برغبته في الرحيل عن النادي ورفض التجديد مقابل 4 ملايين جنيه ونصف في الموسم.

متولي صاحب الـ26 عاما لعب خلال الموسم الماضي في 29 مباراة بكل المسابقات وسجل 6 أهداف.

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