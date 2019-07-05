أول إعلان رسمي - رايولا: يونايتد يعلم رغبة بوجبا في الرحيل.. نعمل على إتمام ذلك

للمرة الأولى يصدر إعلانا رسميا من قبل بول بوجبا أو وكيله عن رغبته بالرحيل عن مانشستر يونايتد خلال الصيف الجاري.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وقال مينو رايولا لصحيفة "التايمز" الإنجليزية في حوار له اليوم الجمعة: "الكل في يونايتد يعلم برغبة بوجبا في الرحيل نحن نعمل على إتمام ذلك".

وأضاف "الكل في النادي بداية من الملاك حتى المدرب يعرف رغبة بوجبا جيدا".

وبسؤال رايولا عن إذا ما كان بوجبا سينضم ليونايتد لجولته التحضيرية في أستراليا خاصة في ظل بقائه في نيويورك قال: "لا أستطيع أن أقول لكم أنا أعيش اليوم بيومه".

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن يونايتد لن يسمح برحيل بوجبا عن صفوفه إلا حال الحصول على 150 مليون جنيه إسترليني.

وربطت العديد من التقارير الصحفية بوجبا بالانتقال إلى ريال مدريد أو العودة لصفوف فريقه السابق يوفنتوس.

فيما ذكرت بعض التقارير الأخرى أن اللاعب الفرنسي يفضل الانتقال إلى ريال مدريد ليتدرب تحت قيادة زين الدين زيدان.

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